Российские гандболисты обыграли команду Люксембурга в матче отбора ЧМ-2019
ТАСС, 3 января. Сборная России по гандболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 27:19 в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2019 года.
ТАСС, 3 января. Сборная России по гандболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 27:19 в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2019 года.
Сборная России играет в группе 1 с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Российская команда с шестью очками возглавляет турнирную таблицу, люксембуржцы занимают последнее, четвертое место (1). В следующем туре россияне 6 января дома вновь встретятся с командой Люксембурга.
Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (