Российские гандболисты обыграли команду Люксембурга в матче отбора ЧМ-2019

Сборная России играет в группе 1 с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Российская команда с шестью очками возглавляет турнирную таблицу, люксембуржцы занимают последнее, четвертое место (1). В следующем туре россияне 6 января дома вновь встретятся с командой Люксембурга.

Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии ( 12—28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. Участие в чемпионате мира уже обеспечили себе сборные Франции (победитель прошлого мирового первенства), Дании и Германии (хозяева соревнований).