Стал известен состав сборной России по гандболу на матч отбора ЧМ с командой Люксембурга

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Раковые клетки уморили голодом
Джессика Альба стала мамой в третий раз
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Канада U20
Швейцария U20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Швеция U20
Словакия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
3.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.01
Монреаль Канадиенс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20Б4
Финляндия U203
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
США U20
Россия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.01
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
3.01
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
3.01
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
3.01
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
3.01
Амур
Сибирь
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Россия отомстит США за прошлогодние обиды
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
25Лучшие спортивные фото 2017 года
21:01 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России по гандболу на матч отбора ЧМ с командой Люксембурга

ТАСС, 2 января. Тренерский штаб сборной России по гандболу определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Источник: РИА "Новости"

Всего в состав российской команды вошли 16 человек: вратари — Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Виктор Киреев («Мотор», Украина); левые крайние — Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Тимур Дибиров («Вардар», Македония); левые полусредние — Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров («Динамо», Румыния), Сергей Горбок («Пик Сегед», Венгрия), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»); разыгрывающий — Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия); линейные — Глеб Калараш («Магдебург», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Денис Васильев («Чеховские медведи»); правые полусредние — Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина); правые крайние — Даниил Шишкарев («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалев («Спартак»).

Матч пройдет 3 января в Люксембурге. После двух туров российская сборная возглавляет группу 1, набрав четыре очка, люксембуржцы с одним очком идут на последнем месте.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
Shenzhen Open. Шарапова стала четвертьфиналисткой соревнований
Родригу Кайю: защитник, которого зовут в «Зенит» в третий раз
Месси возглавил список 100 лучших игроков года по версии Marca
Новости
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь