Стал известен состав сборной России по гандболу на матч отбора ЧМ с командой Люксембурга

Всего в состав российской команды вошли 16 человек: вратари — Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Виктор Киреев («Мотор», Украина); левые крайние — Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Тимур Дибиров («Вардар», Македония); левые полусредние — Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров («Динамо», Румыния), Сергей Горбок («Пик Сегед», Венгрия), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»); разыгрывающий — Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия); линейные — Глеб Калараш («Магдебург», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Денис Васильев («Чеховские медведи»); правые полусредние — Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина); правые крайние — Даниил Шишкарев («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалев («Спартак»).
Матч пройдет 3 января в Люксембурге. После двух туров российская сборная возглавляет группу 1, набрав четыре очка, люксембуржцы с одним очком идут на последнем месте.