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01:55 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты сборной России стали победителями товарищеского турнира Yellow Cup

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Гандболисты сборной России одержали победу над командой Швейцарии в решающем матче товарищеского турнира Yellow Cup, который проходил в Швейцарии.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Винтертуре завершилась победой россиян со счетом 30:29.

Как сообщается на сайте Федерации гандбола России, в воскресенье российская сборная вернется в Новогорск, где продолжит подготовку к квалификационным матчам чемпионата мира-2019 против сборных Люксембурга (3 и 6 января), Словакии (11 января) и Финляндии (13 января).

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