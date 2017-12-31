Гандболисты сборной России стали победителями товарищеского турнира Yellow Cup

Как сообщается на сайте Федерации гандбола России, в воскресенье российская сборная вернется в Новогорск, где продолжит подготовку к квалификационным матчам чемпионата мира-2019 против сборных Люксембурга (3 и 6 января), Словакии (11 января) и Финляндии (13 января).