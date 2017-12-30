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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

От провала до провала. Когда бессилен даже Трефилов

Уходящий год получился для российского гандбола богатым на события и бедным на успехи. Зато было нескучно.

Источник: РИА "Новости"

Скандалы, провалы, сенсации — это не рекламная заставка телевизионной программы. Именно этими словами можно охарактеризовать прошедший год для российского гандбола. Скучным он точно не был, но громких побед не принёс. Скорее, наоборот. Но на тёмном фоне были и светлые полосы. Мы вспомнили всё. Или почти всё.

Чемпионат с антирекордом

Самым болезненным в 2017-м стало поражение женской сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Германии. Печально не то, что Россия проиграла Норвегии — соперники поочерёдно обыгрывают друг друга на крупнейших турнирах. Обидно, как безвольно выглядела команда. Главный тренер команды Евгений Трефилов во втором тайме даже объявил поиск Александра Матросова, спросив у подопечных, кто готов подраться на площадке.

17:34 — так сборная России на чемпионатах мира не проигрывала никому и никогда. После триумфа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Трефилову пришлось строить сборную России заново. И делать это несколько раз. Кто-то завершил карьеру, кто-то ушёл в декретный отпуск. Наверное, рано говорить, что перестройка не дала результатов — слишком мало времени прошло. Но два крупных турнира обернулись громкими неудачами: и чемпионат Европы, и чемпионат мира. И на такой ноте завершился и гандбольный год.

Чемпионат без тельняшек

А начался год с мужского чемпионата мира во Франции. От сборной России на этом турнире чудес никто не ждал, но войти в восьмёрку лучших нашей команде было по силам. Однако вместо этого — вылет в 1/8 финала от команды Словении, которая очень здорово отыграла весь турнир и стала бронзовым призёром. Можно сколько угодно говорить про неоднозначное судейство того матча в исполнении сестёр-близняшек Бонавентюра, но сборная России проиграла по делу.

Не стал говорить про судейство и президент ФГР Сергей Шишкарёв. Зато он сказал про тельняшки. Имея в виду самоотдачу игроков сборной. И подчеркнул, что «слив» матча с Францией сказался и на игре плей-офф. Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов оказался на грани отставки, но сохранил свой пост. Как выяснилось, ненадолго.

Чемпионат без России

Торгованов был уволен после неудачи в отборочном турнире Евро-2018. Российские гандболисты не смогли выйти из группы в соперничестве с командами Словакии, Черногории и Швеции. Уже по окончании отбора стало понятно, что ключевым стал первый матч со Словакией, в котором сборная России уверенно вела в счёте, но пропустила пару мячей в пустые ворота.

Чемпионат Европы в следующем году впервые пройдёт без сборной России, а на чемпионат мира — 2019 наша команда пробивается теперь под руководством Эдуарда Кокшарова. Новому наставнику удалось вернуть в состав всех прежних отказников и тех, кого долгое время в команду не вызывали. Матчи с командами Словакии и Финляндии под руководством Кокшарова сборная России уверенно выиграла.

Чемпионат со скандалом

В июле в Грузии прошёл мужской чемпионат мира для игроков не старше 19 лет. Российская команда впервые в истории пробилась в четвертьфинал турнира, несмотря на потрясший сборную скандал. По ходу чемпионата от исполнения своих обязанностей был отстранён главный тренер Николай Чигарёв. За его поведение пришлось извиняться и президенту ФГР, и генеральному директору.

По словам руководства федерации, наставник неподобающим образом вёл себя во время матчей, а на тренировках его поведение выходило за все допустимые рамки. В плей-офф российской сборной руководил помощник главного тренера Алексей Соловьёв.

Чемпионат с мельдонием

Со спортивной точки зрения самым успешным для сборных России всех возрастов стало выступление женской команды U19 на чемпионате Европы в Словении. Подопечные Вячеслава Кириленко завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Франции (вот ведь год для французов — выкосили почти все турниры, включая и взрослые!).

Но и главный скандал года тоже связан с этим турниром. Допинг-пробы Антонины Скоробогатченко, Марии Дудиной и Марии Дувакиной дали положительный результат на мельдоний. По данному случаю до сих пор идёт разбирательство, а девушки отстранены от всех соревнований. Та же Скоробогатченко, самая перспективная правая полусредняя страны, очень пригодилась бы на взрослом чемпионате мира. Но пока все вопросы остаются без ответа.

Чемпионат без интриги. Но Кубок с сенсацией

И мужской, и женский чемпионаты России завершились ожидаемыми победами «Чеховских медведей» и «Ростова-Дон». Слишком уж велика была разница в классе между этими командами и всеми остальными. Но зато сенсацией завершился розыгрыш мужского Кубка России. Краснодарский СКИФ в финале взял верх над бессменными чемпионами страны. Молодая команда Олега Ходькова больше хотела победить. И победила.

А «Ростов-Дон», выиграв все матчи во всех турнирах в России, завоевал и Кубок ЕГФ. Самый богатый женский клуб России добрался до второго по значимости трофея, а в текущем сезоне грезит и о Лиге чемпионов.

Создание «Спартака»

Одним из главных событий гандбольного 2017 года стало создание московского «Спартака». И на данный момент команда Василия Филиппова, собравшая неплохой состав, уверенно лидирует в мужском чемпионате. Но ведь и цели руководство клуба перед стартом сезона поставило высокие — обязательно занять место в зоне еврокубков.

Спартаковцы пока не потерпели ни одного поражения ни в чемпионате, ни в Кубке России. Все главные матчи у команды ещё впереди. Но уже сейчас можно сказать, что конкуренция в российском мужском гандболе обострилась, а это главное.

Матч из серии пенальти

Впервые в истории гандбола прошёл матч, состоявший только из серии пенальти. Со зрителями и трансляцией — пусть и продолжалось всё действо только три минуты. И случилось это в Санкт-Петербурге. «Университет-Нева» и исландский «Хабнарфьордюр» в течение трёх минут спорили за путёвку в третий раунд Кубка ЕГФ. Как такое вообще стало возможным? Инспектор ответной игры «накосячил» с трактовкой регламента, с этого всё и началось.

В итоге обе команды попали в историю, пусть и таким несколько курьёзным способом. А победили исландцы.

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