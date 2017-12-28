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28 декабря, источник: БЕЛТА

Гандболисты сборной Беларуси победили японцев и вышли в финал турнира в Гданьске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали на Кубке четырех наций в польском Гданьске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном матче подопечные Юрия Шевцова переиграли команду Японии со счетом 31:27 (14:11). В составе победителей самым результативным стал Владислав Кулеш, забросивший 8 мячей. Кроме него ворота японцев поражали: Артур Карвацкий — 5, Никита Вайлупов — 4, Артем Королек — 3, Глеб Гарбуз, Андрей Юринок, Александр Подшивалов — по 2, Максим Бабичев, Борис Пуховский, Вадим Гайдученко, Вячеслав Бохан, Николай Алехин — 1.

В решающем поединке за главный приз белорусские гандболисты 29 декабря встретятся с победителем второго сегодняшнего полуфинала — Польша — Бахрейн.

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