Белорусские гандболисты сыграли вничью на старте юношеского турнира в Германии

В первом поединке предварительной группы В белорусы встречались со сверстниками из Швейцарии и выиграли первую половину с минимальным перевесом — 13:12. После перерыва на площадке также была упорная борьба, в которой чуть больше преуспели швейцарцы, добившиеся итоговой ничьей — 25:25.

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Сегодня белорусским гандболистам предстоит провести два матча: с командой Италии, а затем со сборной Германии. Накануне немцы разгромили итальянцев — 25:18.

В стартовых встречах квартета А исландцы уверенно переиграли юношескую дружину немецкого клуба «Саар» — 31:24, а команда Польши была сильнее сборной Нидерландов — 29:27.

После завершения первого этапа турнира по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, а остальные разыграют 5−8-е места.