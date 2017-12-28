Белорусские гандболисты сыграли вничью на старте юношеского турнира в Германии

В первом поединке предварительной группы В белорусы встречались со сверстниками из Швейцарии и выиграли первую половину с минимальным перевесом — 13:12. После перерыва на площадке также была упорная борьба, в которой чуть больше преуспели швейцарцы, добившиеся итоговой ничьей — 25:25.
Сегодня белорусским гандболистам предстоит провести два матча: с командой Италии, а затем со сборной Германии. Накануне немцы разгромили итальянцев — 25:18.
В стартовых встречах квартета А исландцы уверенно переиграли юношескую дружину немецкого клуба «Саар» — 31:24, а команда Польши была сильнее сборной Нидерландов — 29:27.
После завершения первого этапа турнира по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, а остальные разыграют 5−8-е места.
Национальная сборная Беларуси сегодня в польском Гданьске начнет выступление в Кубке четырех наций. В первом полуфинале подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Японии, а поляки сыграют с гандболистами Бахрейна. Победители сегодняшних игр 29 декабря встретятся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.