Трефилов пообещал выполнить пожелания исполкома ФГР
МОСКВА, 27 дек —
МОСКВА, 27 дек —
«Постараюсь выполнить все пожелания исполкома и тренерского совета. Будем выполнять, но состав поменялся, быстро все не сделать. Но проблему надо решать. Сказали, что надо выполнить. Выполню. Живешь на этой земле — борись за нее», — сказал Трефилов журналистам.
В среду исполком ФГР оставил Трефилова на посту главного тренера женской национальной команды.
«Не хочу никого обидеть, но хотелось бы, чтобы на местах поработали лучше. Хотелось бы и от науки побольше получить данных, в какую сторону идти. Чемпионат у нас
Сборная России на декабрьском чемпионате мира в Германии завершила выступление на стадии ¼ финала, проиграв команде Норвегии.