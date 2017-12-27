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27 декабря, источник: Р-Спорт

Трефилов пообещал выполнить пожелания исполкома ФГР

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что постарается выполнить все пожелания исполкома Федерации гандбола России (ФГР) и тренерского совета.

Источник: AFP 2017

«Постараюсь выполнить все пожелания исполкома и тренерского совета. Будем выполнять, но состав поменялся, быстро все не сделать. Но проблему надо решать. Сказали, что надо выполнить. Выполню. Живешь на этой земле — борись за нее», — сказал Трефилов журналистам.

В среду исполком ФГР оставил Трефилова на посту главного тренера женской национальной команды.

«Не хочу никого обидеть, но хотелось бы, чтобы на местах поработали лучше. Хотелось бы и от науки побольше получить данных, в какую сторону идти. Чемпионат у нас все-таки слабоват, у игроков других сборных и матчей побольше», — добавил он.

Сборная России на декабрьском чемпионате мира в Германии завершила выступление на стадии ¼ финала, проиграв команде Норвегии.

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