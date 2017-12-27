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27 декабря, источник: ТАСС

ФГР оценила как удовлетворительное выступление женской сборной России по гандболу на ЧМ

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) оценила выступление женской сборной России на чемпионате мира в Германии как удовлетворительное. Данное решение было принято на исполкоме ФГР в среду.

Сборная России на мировом первенстве под руководством Евгения Трефилова выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала, проиграв норвежкам со счетом 17:34.

«Связывали с этим чемпионатом большие надежды, сборная феерически провела предварительный этап, хотя соперники были очень достойными, но отступились в игре ¼ финала с командой Норвегии, — сказал журналистам президент ФГР Сергей Шишкарев. — Для меня это поражение, у которого очень много причин, мой пессимизм сменился на оптимизм, который подкрепило мнение моих коллег, что в сборной проходит омоложение, мы все ждем успеха, который мог бы быть, если бы мы не встретились в ¼ финала со сборной Норвегии. И если бы не было неоднозначного по силе состава в нашей сборной, где сейчас четко прослеживается разделение на первый и второй составы, а 8 гандболисток не могут войти в игру, мы заняли пятое место, и исполком единогласно признал выступление удовлетворительным. У сборной хорошая перспектива, сегодня мы с определенными оговорками и дополнительным разговором, который мы проведем с Евгением Васильевичем Трефиловым, приняли решение оставить его работать в сборной, мы ставим задачу попасть в финал чемпионата Европы, чтобы получить путевку на Олимпиаду 2020 года в Токио».

Команда России не может выиграть чемпионат мира с 2009 года. Всего российские гандболистки побеждали четырежды на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009).

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