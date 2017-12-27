ФГР оценила как удовлетворительное выступление женской сборной России по гандболу на ЧМ

«Связывали с этим чемпионатом большие надежды, сборная феерически провела предварительный этап, хотя соперники были очень достойными, но отступились в игре ¼ финала с командой Норвегии, — сказал журналистам президент ФГР Сергей Шишкарев. — Для меня это поражение, у которого очень много причин, мой пессимизм сменился на оптимизм, который подкрепило мнение моих коллег, что в сборной проходит омоложение, мы все ждем успеха, который мог бы быть, если бы мы не встретились в ¼ финала со сборной Норвегии. И если бы не было неоднозначного по силе состава в нашей сборной, где сейчас четко прослеживается разделение на первый и второй составы, а 8 гандболисток не могут войти в игру, мы заняли пятое место, и исполком единогласно признал выступление удовлетворительным. У сборной хорошая перспектива, сегодня мы с определенными оговорками и дополнительным разговором, который мы проведем с Евгением Васильевичем Трефиловым, приняли решение оставить его работать в сборной, мы ставим задачу попасть в финал чемпионата Европы, чтобы получить путевку на Олимпиаду 2020 года в Токио».