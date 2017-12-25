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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новогодние каникулы сборной России

Команда Эдуарда Кокшарова продолжит отбираться на чемпионат мира-2019.

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня мужская сборная России по гандболу в Новогорске начнет подготовку к квалификационным матчам чемпионата мира-2019 против команд Люксембурга, Словакии и Финляндии. Летом, после того как национальная команда впервые в истории не отобралась на чемпионат Европы, произошла масштабная «перезагрузка». Руководство ФГР во главе с президентом Сергеем Шишкаревым приняло решение назначить на пост генерального менеджера сборных России владельца македонского «Вардара», победившего в Лиге чемпионов, Сергея Самсоненко, а на пост главного тренера олимпийского чемпиона Сиднея — Эдуарда Кокшарова, сменившего Дмитрия Торгованова.

В РОЛИ ФАВОРИТА

Эти перестановки дали свои плоды. Осенью мужская сборная России начала отборочную кампанию на чемпионат мира-2019 с двух побед. Сначала в Санкт-Петербурге была повержена команда Словакии, попортившая нервы в отборочном цикле чемпионата Европы-2018, со счетом 32:22. А затем команда Эдуарда Кокшарова в пригороде Хельсинки разобралась со сборной Финляндии — 36:22. Болельщики под руководством нового тренерского штаба увидели национальную команду мотивированной, сильной, целеустремленной и уверенной в себе.

Победы в двух стартовых матчах сделали сборную России фаворитом группы 1 и главным претендентом на участие в июньских стыковых играх, которые станут заключительным этапом на пути к чемпионату мира-2019. Очередные шаги к этому команде Эдуарда Кокшарова предстоит сделать в январе, когда в нашей стране в самом разгаре будут новогодние праздники. Так, 3 января российские гандболисты в гостях сыграют с Люксембургом, затем 6 января примут эту команду в Краснодаре, 11 января на выезде состоится встреча со Словакией, а 13 января первый этап отборочной кампании завершится игрой против Финляндии в Казани. Разумеется, перед сборной России стоит задача в матчах с предстоящими соперниками набрать как можно больше очков и занять первое место.

— Мы пока не думаем о том, что будет летом, все мысли связаны с ближайшими матчами, — подчеркнул левый полусредний национальной команды Александр Шкуринский. — Не надо забегать вперед, гандбол стремительно развивается во всем мире. Все команды стремятся показать себя и играют на победу. В нашей сборной с приходом нового тренерского штаба в лице Эдуарда Кокшарова и его помощника Давида Дависа происходят изменения. Много тактической работы, нам рассказывают, куда бежать, в какую сторону делать ведение мяча. Появились совершенно новые схемы при игре в защите и нападении.

ПРОВЕРКА СИЛ НА YELLOW CUP

Правда, прежде сборную России ждет участие в товарищеском турнире Yellow Сup, который вот уже в 46-й раз будет проходить в Швейцарии. Кроме хозяев — команды Швейцарии — и российских гандболистов за трофей еще поборются сборные Румынии и Сербии. 29 декабря сборная России встретится с румынами, швейцарские гандболисты померятся силами с сербами. 30 декабря победители сойдутся в финальном матче, а проигравшие будут сражаться за третье место. По окончании турнира, который станет генеральной репетицией важных январских матчей, сборная России вернется в Новогорск, где продолжит подготовку. Здесь же гандболисты встретят Новый год.

— Прежде никогда не доводилось отмечать Новый год с командой, будучи на сборах. Обычно я встречаю праздник в кругу семьи либо с друзьями. Но ничего страшного. То, что мы будем всей командой встречать Новый год, думаю, нас только сплотит, — говорит Александр Шкуринский.

«СПАРТАК» НА ВЕРШИНЕ

Тем временем в связи с матчами сборной России чемпионат в мужской суперлиге взял длительную паузу. Занимательного и интересного в первенстве мужских команд предостаточно. По итогам первой части сезона турнирную таблицу уверенно возглавляет московский «Спартак». Красно-белые образовались лишь летом, но не знают авторитетов, еще не потерпев ни одного поражения в своей истории. Команда Василия Филиппова потеряла очки лишь в матче с УГНТУ-ВНЗМ, сыграв вничью 28:28, но больше осечек себе не позволяла, в том числе в Кубке страны, где в серии пенальти выбила «Университет-Неву».

Шестнадцатикратные чемпионы России «Чеховские медведи» пока на непривычном для себя третьем месте. Команда Владимира Максимова начала сезон с победы в Суперкубке страны, но затем допустила несколько осечек. Прежде всего бросается в глаза сенсационное поражение от «Сунгуля» (30:32), также «медведи» потеряли очки в матчах со СКИФом (28:28) и «Университетом-Невой» (29:29).

Пока находится в поисках своей игры «Университет-Нева», который лишь четвертый. Зато не сдает своих позиций бронзовый призер чемпионата России СКИФ, несмотря на потерю лидеров летом. Команда Олега Ходькова идет второй, и это одна из главных неожиданностей первой части сезона. Появились в мужской суперлиге и новые лица. Один из них — левый полусредний «Каустика» Михаил Виноградов. 20-летний гандболист сейчас лучший бомбардир и лучший игрок по системе «гол+пас» в чемпионате, на его счету уже 113 голов и 23 результативных передачи. Сезон в мужской суперлиге возобновится 20 января матчем между СКИФом и УГНТУ-ВНЗМ. Но болельщики с особым нетерпением ждут встречи «Спартака» и «Чеховских медведей» — эта игра состоится в «Лужниках» 21 января.

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