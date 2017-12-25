Новогодние каникулы сборной России
Команда Эдуарда Кокшарова продолжит отбираться на чемпионат мира-2019.
Команда Эдуарда Кокшарова продолжит отбираться на чемпионат мира-2019.
Сегодня мужская сборная России по гандболу в Новогорске начнет подготовку к квалификационным матчам чемпионата мира-2019 против команд Люксембурга, Словакии и Финляндии. Летом, после того как национальная команда впервые в истории не отобралась на чемпионат Европы, произошла масштабная «перезагрузка». Руководство ФГР во главе с президентом Сергеем Шишкаревым приняло решение назначить на пост генерального менеджера сборных России владельца македонского «Вардара», победившего в Лиге чемпионов, Сергея Самсоненко, а на пост главного тренера олимпийского чемпиона Сиднея — Эдуарда Кокшарова, сменившего Дмитрия Торгованова.
В РОЛИ ФАВОРИТА
Эти перестановки дали свои плоды. Осенью мужская сборная России начала отборочную кампанию на чемпионат мира-2019 с двух побед. Сначала в
Победы в двух стартовых матчах сделали сборную России фаворитом группы 1 и главным претендентом на участие в июньских стыковых играх, которые станут заключительным этапом на пути к чемпионату мира-2019. Очередные шаги к этому команде Эдуарда Кокшарова предстоит сделать в январе, когда в нашей стране в самом разгаре будут новогодние праздники. Так, 3 января российские гандболисты в гостях сыграют с Люксембургом, затем 6 января примут эту команду в Краснодаре, 11 января на выезде состоится встреча со Словакией, а 13 января первый этап отборочной кампании завершится игрой против Финляндии в Казани. Разумеется, перед сборной России стоит задача в матчах с предстоящими соперниками набрать как можно больше очков и занять первое место.
— Мы пока не думаем о том, что будет летом, все мысли связаны с ближайшими матчами, — подчеркнул левый полусредний национальной команды Александр Шкуринский. — Не надо забегать вперед, гандбол стремительно развивается во всем мире. Все команды стремятся показать себя и играют на победу. В нашей сборной с приходом нового тренерского штаба в лице Эдуарда Кокшарова и его помощника Давида Дависа происходят изменения. Много тактической работы, нам рассказывают, куда бежать, в какую сторону делать ведение мяча. Появились совершенно новые схемы при игре в защите и нападении.
ПРОВЕРКА СИЛ НА YELLOW CUP
Правда, прежде сборную России ждет участие в товарищеском турнире Yellow Сup, который вот уже в 46-й раз будет проходить в Швейцарии. Кроме хозяев — команды Швейцарии — и российских гандболистов за трофей еще поборются сборные Румынии и Сербии. 29 декабря сборная России встретится с румынами, швейцарские гандболисты померятся силами с сербами. 30 декабря победители сойдутся в финальном матче, а проигравшие будут сражаться за третье место. По окончании турнира, который станет генеральной репетицией важных январских матчей, сборная России вернется в Новогорск, где продолжит подготовку. Здесь же гандболисты встретят Новый год.
— Прежде никогда не доводилось отмечать Новый год с командой, будучи на сборах. Обычно я встречаю праздник в кругу семьи либо с друзьями. Но ничего страшного. То, что мы будем всей командой встречать Новый год, думаю, нас только сплотит, — говорит Александр Шкуринский.
«СПАРТАК» НА ВЕРШИНЕ
Тем временем в связи с матчами сборной России чемпионат в мужской суперлиге взял длительную паузу. Занимательного и интересного в первенстве мужских команд предостаточно. По итогам первой части сезона турнирную таблицу уверенно возглавляет московский «Спартак».
Шестнадцатикратные чемпионы России «Чеховские медведи» пока на непривычном для себя третьем месте. Команда Владимира Максимова начала сезон с победы в Суперкубке страны, но затем допустила несколько осечек. Прежде всего бросается в глаза сенсационное поражение от «Сунгуля» (30:32), также «медведи» потеряли очки в матчах со СКИФом (28:28) и «Университетом-Невой» (29:29).
Пока находится в поисках своей игры «Университет-Нева», который лишь четвертый. Зато не сдает своих позиций бронзовый призер чемпионата России СКИФ, несмотря на потерю лидеров летом. Команда Олега Ходькова идет второй, и это одна из главных неожиданностей первой части сезона. Появились в мужской суперлиге и новые лица. Один из них — левый полусредний «Каустика» Михаил Виноградов. 20-летний гандболист сейчас лучший бомбардир и лучший игрок по системе «гол+пас» в чемпионате, на его счету уже 113 голов и 23 результативных передачи. Сезон в мужской суперлиге возобновится 20 января матчем между СКИФом и