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00:58 (мск), источник: Известия

Евгений Трефилов останется главным тренером сборной России

Титулованный специалист продолжит готовить национальную гандбольную команду к Олимпийским играм-2020 в Токио.

Источник: РИА "Новости"

Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сохранит свой пост после разгромного поражения от Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2017. Как сообщил «Известиям» источник в Федерации гандбола России (ФГР), 62-летний тренер продолжит готовить национальную команду к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Официально об этом будет объявлено по окончании заседания исполкома ФГР.

— На заседании тренеры всех сборных будут отчитываться о работе, проделанной за 2017 год, — рассказал «Известиям» источник в ФГР. — Будет заслушан и доклад Евгения Трефилова. Понятно, что женская сборная неудачно выступила на чемпионате мира, но доверие к Евгению Васильевичу сохраняется. Все понимают, что в сложившейся ситуации, когда произошла смена поколений, было очень трудно добиться более высокого результата. Специалист продолжит работать в качестве главного тренера женской команды и будет готовить ее к Играм-2020.

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Пресс-атташе ФГР Артем Лисовский сообщил, что исполком федерации соберется до конца года.

— Заседание исполкома планируется провести в декабре 2017-го, но пока точную дату назвать я не могу, — заявил «Известиям» Артем Лисовский. — Возможно, он будет проходить в закрытом режиме. Что касается Евгения Трефилова, то оценку его работе вынесет исполком ФГР.

Сам Евгений Трефилов в беседе с «Известиями» выразил готовность продолжить тренировать сборную.

Не будем бежать впереди паровоза, исполком ФГР обсудит мой доклад о проделанной работе за 2017 год и примет решение. Я приму любое решение, но могу сказать, что чувствую в себе силы исправить ситуацию. Да, мы очень плохо сыграли с норвежками, получили сильную оплеуху, но на этом жизнь не заканчивается. В моей карьере было много поражений, и я всегда находил силы подняться.
Евгений Трефилов

Евгений Трефилов выиграл со сборной России все самые престижные трофеи в женском гандболе (Олимпийские игры-2016 и четыре чемпионата мира), за исключением чемпионата Европы. В 2000 и 2008 годах национальная команда под его руководством завоевала бронзу, а в 2006 году осталась в шаге от золота, уступив в финале команде Норвегии (24:27).

На чемпионате мира-2017 перед сборной России стояла задача попасть в тройку сильнейших, однако выполнить ее не удалось. После триумфа в Рио наша команда пережила смену поколений. По разным причинам на ЧМ-2017 не смогли выступить девять игроков золотого состава. Ольга Акопян, Ирина Близнова, Екатерина Маренникова и Татьяна Ерохина закончили профессиональную карьеру. Анна Сень, Владлена Бобровникова и Виктория Жилинскайте взяли «семейную паузу» еще до чемпионата Европы-2016, а Полина Кузнецова и Анна Седойкина до сих пор восстанавливаются после полученных в Бразилии травм.

Тем не менее подопечные Евгения Трефилова уверенно прошли свою группу на чемпионате мира, одержав пять побед в пяти играх, в том числе над полуфиналистом последнего чемпионата Европы — сборной Дании (32:27). В плей-офф команда России в нелегком матче победила в овертайме Южную Корею (36:35), потратив очень много сил.

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Сборной не хватило двух дней на восстановление, чтобы противостоять флагману женского гандбола — команде Норвегии. Россиянки проиграли будущим финалисткам турнира со счетом 17:34. Таким образом норвежские спортсменки взяли реванш за поражение в полуфинале Игр в Рио. Стоит отметить, что из олимпийского состава сборной Норвегии на чемпионат мира-2017 в Германию приехало 11 человек.

Для сравнения, в сборной России сейчас осталось всего пять игроков, выступавших на Олимпиаде в Рио: Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Дарья Дмитриева, Майя Петрова и Екатерина Ильина. Правда, сам Евгений Трефилов оказался недоволен их игрой.

— Каким бы заслуженным ни был игрок, он должен работать всю жизнь. Как только игрок думает, что повидал всё, он тухнет. Вот сегодня мы посмотрели на заслуженных мастеров спорта. Но некоторые должны понимать, что на Олимпиаде были просто пассажирами, — заявил главный тренер после поражения от Норвегии.

В финале чемпионата мира-2017 Норвегия уступила сборной Франции (21:23). В матче за третье место команда Голландии обошла шведок (24:21).

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