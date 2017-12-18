На сбор перед квалификацией ЧМ вызваны 22 гандболиста сборной России

Сбор в Новогорске начнется 25 декабря. С 29 по 30 декабря российские гандболисты примут участие в товарищеском турнире в швейцарском Винтертуре. По окончании турнира команда вернется в Новогорск, где будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира 2019 года против сборных Люксембурга, Словакии и Финляндии, которые состоятся в январе. По итогам сбора в заявку сборной России войдут 16 гандболистов.