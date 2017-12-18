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18 декабря, источник: Р-Спорт

На сбор перед квалификацией ЧМ вызваны 22 гандболиста сборной России

МОСКВА, 18 дек — Р-Спорт. Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Эдуардом Кокшаровым определился со списком игроков, вызванных на сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2019 года, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Источник: РИА "Новости"

Сбор в Новогорске начнется 25 декабря. С 29 по 30 декабря российские гандболисты примут участие в товарищеском турнире в швейцарском Винтертуре. По окончании турнира команда вернется в Новогорск, где будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира 2019 года против сборных Люксембурга, Словакии и Финляндии, которые состоятся в январе. По итогам сбора в заявку сборной России войдут 16 гандболистов.

Полностью состав сборной России, состоящий из 22 игроков, выглядит следующим образом:

вратари — Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ);.

левые крайние — Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Сергей Николаенков (СКИФ);.

левые полусредние — Сергей Горбок («Пик Сегед», Венгрия), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»), Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Сергей Марк Косоротов (УОР № 2);.

разыгрывающие — Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»);.

линейные — Денис Васильев («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Магдебург», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»);.

правые полусредние — Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Константин Игропуло (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»);.

правые крайние — Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»).

Сборная России по итогам двух матчей возглавляет первую отборочную группу. Команда Эдуарда Кокшарова одержала победы над Словакией (32:22) и Финляндией (35:22).

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