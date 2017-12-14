Брестский гандбольный клуб им. Мешкова опустился на 4-е место в таблице SEHA-лиги

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Брестчан, которые до этого шли вторыми, обошел не только «Целе», но и хорватский «Загреб», победивший на своей площадке словацкий «Татран» из Прешова со счетом 32:26. Лидер турнира македонский «Вардар» из Скопье уверенно переиграл в гостях словенский «Горенье» — 30:24, одержав 11-ю викторию в 11 проведенных встречах.

Положение в группе лидеров: «Вардар» — 33 очка (11 матчей), «Целе» — 23 (11), «Загреб» — 22 (11), БГК им. Мешкова — 21 (10). За победу в матчах этого турнира начисляется 3 очка, на ничью — 1, за поражение — 0.

Свой следующий поединок SEHA-лиги брестские гандболисты проведут 20 декабря в гостях у «Горенья». А в ближайшую субботу, 16 декабря, команда Сергея Бебешко проведет в столичном дворце спорта «Уручье» один из ключевых матчей национального первенства против своего главного конкурента столичного СКА.