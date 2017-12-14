Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кому поднимут пенсии на 30% в 2018
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Назван лучший по качеству жизни город России
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Нэшвилл Предаторз7
Хоккей. Европа
19:00
Россия
Швеция
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт Ред УингзОТ2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Даллас Старз5
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Суонси0
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Герта3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
13.12
Бавария1
Кельн0
Футбол. Зарубежный
13.12
Шальке-043
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
13.12
Байер1
Вердер0
Все события
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Россиян лишили накопительных пенсий на годы вперед
Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
Сборная России по гандболу стала пятой на ЧМ
Казахстанский клуб желает видеть Карпина главным тренером
Бондарчук, Андреева и Рудковская повеселились на вечеринке
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
11:11 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова опустился на 4-е место в таблице SEHA-лиги

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после домашнего поражения от словенского «Целе» (30:34) опустился на 4-е место в турнирной таблице SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Брестчан, которые до этого шли вторыми, обошел не только «Целе», но и хорватский «Загреб», победивший на своей площадке словацкий «Татран» из Прешова со счетом 32:26. Лидер турнира македонский «Вардар» из Скопье уверенно переиграл в гостях словенский «Горенье» — 30:24, одержав 11-ю викторию в 11 проведенных встречах.

Положение в группе лидеров: «Вардар» — 33 очка (11 матчей), «Целе» — 23 (11), «Загреб» — 22 (11), БГК им. Мешкова — 21 (10). За победу в матчах этого турнира начисляется 3 очка, на ничью — 1, за поражение — 0.

Читайте также
БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги проиграл «Целе»

Свой следующий поединок SEHA-лиги брестские гандболисты проведут 20 декабря в гостях у «Горенья». А в ближайшую субботу, 16 декабря, команда Сергея Бебешко проведет в столичном дворце спорта «Уручье» один из ключевых матчей национального первенства против своего главного конкурента столичного СКА.

В этом сезоне БГК еще не побеждал армейцев — в Минске была зафиксирована ничья — 34:34, а в Бресте подопечные Игоря Папруги неожиданно крупно обыграли действующих чемпионов — 33:23. Перед предстоящей субботней встречей минский СКА неплохо размялся в игре с земляками из «Витязя», разгромив его 52:20. После 14 игр в активе армейцев 27 очков, брестчане отстают на 3 балла.

 Певица Лера Массква госпитализирована после пожара
Кристина Орбакайте стала копией своей матери - Аллы Пугачевой
Русско-шведская война Знарка
Названо место проведения финала Кубка России
Сборная России по гандболу стала пятой на ЧМ
Казахстанский клуб желает видеть Карпина главным тренером
У российского хоккеиста «Далласа» подозрение на травму (видео)
Биатлонистка Канады испугалась за сохранность допинг-проб в РФ
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Оттаве» в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Максим Галкин показал, как проходит утро с детьми Милый ролик растрогал пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь