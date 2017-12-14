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07:57 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по гандболу крупно проиграла норвежкам и стала пятой на ЧМ

МАГДЕБУРГ /Германия/, 14 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу уступила команде Норвегии в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире в Германии, заняв пятое место.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в немецком Магдебурге в среду, завершилась со счетом 34:17 в пользу норвежской команды. Это поражение стало самым крупным в истории женской сборной России, до этого команда проигрывала с разницей «-16» однажды, когда уступила со счетом 20:36 команде Бразилии в матче чемпионата мира 2011 года.

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При этом российская команда на нынешнем турнире повторила успешное выступление на трех предыдущих чемпионатах мира — пять побед в пяти матчах на групповом этапе. Подопечные Евгения Трефилова поочередно переиграли сборные Туниса, Черногории, Бразилии, Японии и Дании.

Действующие чемпионки мира и Европы норвежки стали непреодолимым препятствием для олимпийских чемпионок 2016 года. До четвертьфинала нынешнего чемпионата мира российские гандболистки побеждали в шести матчах из семи с командой Норвегии на мировых первенствах. Менее удачно сборная России играла с норвежками на чемпионатах Европы. А в полуфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро подопечные Евгения Трефилова были сильнее с учетом овертайма — 38:37.

Однако на турнире в Германии все решил первый тайм, в котором россиянки уступили со счетом 8:15.

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Беременность и звездная болезнь

Трефилов после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро существенно обновил состав команды. По его словам, некоторые обладательницы высших наград Игр-2016 уже не соответствуют уровню национальной команды, «поняв, что уже всего в жизни добились».

При этом на чемпионате мира планировалось выступление шести олимпийских чемпионок — Виктории Калининой, Екатерины Ильиной, Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой, Майи Петровой и Виктории Жилинскайте. Жилинскайте, объявившая о беременности и перерыве в карьере, в состав в итоге не попала. Трефилов заявлял, что спортсменка буквально перед вылетом на мировое первенство сообщила о том, что приостанавливает карьеру.

Уже на чемпионате мира в заключительном матче группового турнира против датчанок сборная России из-за травмы шеи потеряла Ильину.

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«Позор и ужас»

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев назвал позором и катастрофой результат команды на мировом первенстве. «Это катастрофа, более позорного поражения я не припомню. У нас не было плана “А” и “Б”. Норвегия играет предсказуемо», — сказал Шишкарев ТАСС.

Также Шишкарев отметил, что в том числе и ошибки Трефилова стали причиной поражения. «Не дам [Евгения] Трефилова в обиду, но конструктивную критику буду приветствовать, — сказал Шишкарев. — Было много тренерских ошибок, была огромная ротация состава. Выпускали слабейший состав в матче».

«Критиковать Трефилова будем, он свою порцию критики получит. Это позор», — добавил Шишкарев.

Трефилов извинился за неудовлетворительный результат команды, отметив, что его подопечные ужасно сыграли в четвертьфинальном матче. «Приношу извинения тем, кто душой болел за нашу команду, — сказал Трефилов. — Надо уже становиться злыми и перестать “наряжаться”. Мы проиграли характером, просто испугались норвежек».

Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева заявила журналистам, что «команда опозорилась», а самим гандболисткам «стыдно за такой результат». После игры Трефилов также отметил, что не собирается покидать пост главного тренера команды. «Отставка, зачем подавать? Сам попал в эту ситуацию, теперь нужно отыгрываться, не хочется уходить, когда находишься внизу», — сказал Трефилов.

Сборная России не может выиграть чемпионат мира с 2009 года. Всего же российские гандболистки побеждали на четырех мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009). Таким образом, в полуфиналах чемпионата мира 2017 года сыграют сборные Нидерландов и Норвегии, а также команды Швеции и Франции, обе встречи состоятся 15 декабря. Матч за третье место и финал пройдут 17 декабря.

Российские гандболистки завершили борьбу на чемпионате мира
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