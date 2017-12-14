Вяхирева: Гандболистки сборной России опозорились в четвертьфинале ЧМ

Женская сборная России по гандболу уступила норвежкам в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире.

«Нам стыдно, мы сильно опозорились в этом матче, — сказала Вяхирева журналистам. — Будем работать, станем только сильнее после такого поражения от Норвегии. Жизнь не заканчивается, бывает всякое в спорте. Сегодня мы были слабее норвежек, не получалось абсолютно ничего — ни защита, ни нападение».