Вяхирева: Гандболистки сборной России опозорились в четвертьфинале ЧМ

Женская сборная России по гандболу уступила норвежкам в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире.
Встреча, состоявшаяся в немецком Магдебурге в среду, завершилась со счетом 34:17 в пользу норвежек.
«Нам стыдно, мы сильно опозорились в этом матче, — сказала Вяхирева журналистам. — Будем работать, станем только сильнее после такого поражения от Норвегии. Жизнь не заканчивается, бывает всякое в спорте. Сегодня мы были слабее норвежек, не получалось абсолютно ничего — ни защита, ни нападение».
Голкипер российской команды Елена Уткина назвала игру ужасной. «Это была не самая лучшая наша игра, скорее даже ужасная игра», — сказала Уткина.