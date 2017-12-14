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01:20 (мск), источник: ТАСС

Вяхирева: Гандболистки сборной России опозорились в четвертьфинале ЧМ

МАГДЕБУРГ /Германия/, 14 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России опозорились в четвертьфинальном матче чемпионата мира против норвежек. Об этом журналистам заявила игрок национальной команды Анна Вяхирева.

Женская сборная России по гандболу уступила норвежкам в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире.

Встреча, состоявшаяся в немецком Магдебурге в среду, завершилась со счетом 34:17 в пользу норвежек.

«Нам стыдно, мы сильно опозорились в этом матче, — сказала Вяхирева журналистам. — Будем работать, станем только сильнее после такого поражения от Норвегии. Жизнь не заканчивается, бывает всякое в спорте. Сегодня мы были слабее норвежек, не получалось абсолютно ничего — ни защита, ни нападение».

Голкипер российской команды Елена Уткина назвала игру ужасной. «Это была не самая лучшая наша игра, скорее даже ужасная игра», — сказала Уткина.

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