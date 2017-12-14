Разгром под аккомпанемент метеоритного дождя

ЭТОГО МАТЧА НОРВЕГИЯ ЖДАЛА ПОЛТОРА ГОДА

Если вы думаете, что в Норвегии интерес к этому матчу был большой, то ошибаетесь. Он был запредельным! Списались накануне игры с обозревателем крупной норвежской газеты VG Уле Кристианом Стремом.

— Это какая-то фантастика, — признался коллега. — Рейтинги телетрансляций и публикаций зашкаливают. Думаю, сегодня вечером цифры и вовсе будут историческими. Люди в стране жаждут мести за Олимпиаду. Россия — и так самый принципиальный для нас соперник, а уж после такого тяжелого поражения — особенно. Самое большое имя в российской сборной — Евгений Трефилов. Сегодня я написал заметку о нем. За семь часов ее прочитали 60 тысяч человек! Это лицо вашей сборной. Кстати, я переводил интервью Юлии Манагаровой, которая она дала вашей газете. Могу сказать, что девушки из норвежской сборной, несмотря ни на что, относятся к Трефилову позитивно. Некоторые сравнивают его с большим плюшевым медведем.

Среда. Магдебург. Норвегия — Россия — 34:17. Дарья ДМИТРИЕВА (слева) и Вероника КРИСТИАНСЕН | Источник: AFP 2017

«РУССКИЕ БАБЫ С САМОВАРОМ»

Наблюдая за Трефиловым в начале матча ассоциации с медведем если и возникали, то не с плюшевым, а тем, которого разбудили посреди зимней спячки. И другого ждать было сложно. Наши спортсменки начисто проваливали начало важнейшего матча.

Нет, фаворитом, по всем прогнозам, и так были норвежки. Во-первых, у них более сбалансированный и опытный состав. Во-вторых, прошлый матч команды провели совершенно по-разному: наши с колоссальным трудом одолели Корею, а действующие чемпионки мира размялись на Испании, то есть сил и эмоций потратили куда меньше. Плюс было понятно, что матч будет проходить в домашних для соперниц условиях: к четвертьфиналу в Магдебург подтянулся внушительный десант норвежских болельщиков, которые пели, били в барабаны и практически не замолкали.

Но такого начала едва ли хоть кто-то ожидал. В первые пять минут заметно нервничали обе команды, но потом норвежки пришли в себя, а наши из оцепенения так, увы, и не вышли. Бесконечные потери, неточные передачи, суматоха в нападении — Россия выглядела совершенно потерянной. Второй мяч олимпийские чемпионки забили только на 11-й минуте. На счету соперниц к тому моменту было уже пять.

Норвежки в защите играли крайне жестко. Не как «русские бабы с самоваром», как выразился бы Евгений Трефилов. Российские атаки разбивались об эти скалы и соперницы убегали в контратаки. Довольно быстро счет вырос до 2:8.

Игроки сборной России пытаются сдержать Стине ОФТЕДАЛЬ | Источник: AFP 2017

ПОПЛЫЛИ

Потом был всплеск, подаривший было надежду. После гола Самохиной разница сократилась до 6:8. Приблизься мы еще ближе — а возможности для этого были весьма неплохие — и уже норвежки могли бы занервничать. Но игра в нападении так и не наладилась. Ничего не получалось ни у Дмитриевой, ни у Вяхиревой, от которых российская команда очень зависима. Норвежки за неиспользованные шансы наказывают. Опять «минус пять». За пять, простите за тавтологию, минут до конца тайма. Наши девушки после такого поплыли совсем — 8:15 по итогам первого тайма. Полная несогласованность в концовке, когда вместо атаки, на проведение которой было несколько секунд, последовала очередная потеря мяча — наглядно отображала происходящее в матче.

Во второй половине игры не изменилось ничего. Матч проходил в том же ключе, и разница в счете только продолжала расти.

Игроки сборной Норвегии празднуют победу | Источник: AFP 2017

ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛИ

Поражения всегда обидны. Но все-таки надо отдавать отчет, что россиянки проиграли, пожалуй, сильнейшей сборной мира на сегодня. Да, в Рио удалось их пройти. Но тогда совпало много факторов: сбалансированный и взаимозаменяемый состав, сыгранность, кураж и, в конце концов, удача. Реальность же на сегодня такова, что бороться с Норвегией можно, лишь когда в единый паззл складываются все обстоятельства. Наша нынешняя команда весьма перспективна, но пока еще не созрела. Ей не хватает опытных бойцов, как, например, Анна Сень и Владлена Бобровникова. Молодым не достает серьезных матчей. Да, перед игрой мы надеялись на куда более позитивный исход, но практика показала, что с раскаленной от желания отомстить Норвегии при таких раскладах рассчитывать не на что.

В ночь с 13 на 14 декабря практически в любой точки земли в небе можно было увидеть грандиозный метеоритный поток Геминиды. Это один из богатейших звездопадов, по сведения астрологов в час можно поймать взглядом более 100 метеоров. Вот так красиво небо провожало с чемпионата мира нашу сборную с этого чемпионата мира. И это, пожалуй, единственная приятная новость вечера.

Владимир ИВАНОВ из Магдебурга.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины. Четрветьфинал.