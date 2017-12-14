Разгром под аккомпанемент метеоритного дождя
Сборная России вчистую проиграла действующим чемпионкам мира и выбыла из турнира.
Сборная России вчистую проиграла действующим чемпионкам мира и выбыла из турнира.
ЭТОГО МАТЧА НОРВЕГИЯ ЖДАЛА ПОЛТОРА ГОДА
Если вы думаете, что в Норвегии интерес к этому матчу был большой, то ошибаетесь. Он был запредельным! Списались накануне игры с обозревателем крупной норвежской газеты VG Уле Кристианом Стремом.
— Это
«РУССКИЕ БАБЫ С САМОВАРОМ»
Наблюдая за Трефиловым в начале матча ассоциации с медведем если и возникали, то не с плюшевым, а тем, которого разбудили посреди зимней спячки. И другого ждать было сложно. Наши спортсменки начисто проваливали начало важнейшего матча.
Нет, фаворитом, по всем прогнозам, и так были норвежки.
Но такого начала едва ли хоть
Норвежки в защите играли крайне жестко. Не как «русские бабы с самоваром», как выразился бы Евгений Трефилов. Российские атаки разбивались об эти скалы и соперницы убегали в контратаки. Довольно быстро счет вырос до 2:8.
ПОПЛЫЛИ
Потом был всплеск, подаривший было надежду. После гола Самохиной разница сократилась до 6:8. Приблизься мы еще ближе — а возможности для этого были весьма неплохие — и уже норвежки могли бы занервничать. Но игра в нападении так и не наладилась. Ничего не получалось ни у Дмитриевой, ни у Вяхиревой, от которых российская команда очень зависима. Норвежки за неиспользованные шансы наказывают. Опять «минус пять». За пять, простите за тавтологию, минут до конца тайма. Наши девушки после такого поплыли совсем — 8:15 по итогам первого тайма. Полная несогласованность в концовке, когда вместо атаки, на проведение которой было несколько секунд, последовала очередная потеря мяча — наглядно отображала происходящее в матче.
Во второй половине игры не изменилось ничего. Матч проходил в том же ключе, и разница в счете только продолжала расти.
ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛИ
Поражения всегда обидны. Но
В ночь с 13 на 14 декабря практически в любой точки земли в небе можно было увидеть грандиозный метеоритный поток Геминиды. Это один из богатейших звездопадов, по сведения астрологов в час можно поймать взглядом более 100 метеоров. Вот так красиво небо провожало с чемпионата мира нашу сборную с этого чемпионата мира. И это, пожалуй, единственная приятная новость вечера.
Владимир ИВАНОВ из Магдебурга.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины. Четрветьфинал.
НОРВЕГИЯ — РОССИЯ — 34:17 (15:8, 19:9)
Россия: Калинина, Дмитриева (1), Вяхирева (1), Самохина (1), Макеева (4), Ведехина (0), Уткина, Сабирова (0), Манагарова (3), Кочетова (5), Петрова (0), Пунько (1), Маркова (0), Ильина (1).