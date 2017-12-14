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00:19 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки проиграли команде Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира

МАГДЕБУРГ /Германия/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу уступила команде Норвегии со счетом 17:34 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Германии.

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В полуфинале сборная Норвегии сыграет с командой Нидерландов. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Франции. Оба матча пройдут 15 декабря.

Норвежские гандболистки — олимпийские чемпионки Игр 2008 и 2012 годов, бронзовые призеры Олимпиады-2016, чемпионки мира 2011 и 2015 годов. Они также выиграли семь из девяти последних чемпионатов Европы.

Сборная России, олимпийский чемпион Игр-2016, не выигрывала чемпионат мира с 2009 года. В 2011 году россиянки в четвертьфинале проиграли сборной Франции, в 2015 году на этой же стадии — команде Польши. Сборная России не квалифицировалась на чемпионат мира 2013 года.

Турнир завершится 17 декабря.

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