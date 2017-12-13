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21:08 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги проиграл «Целе»

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в домашнем матче SEHA-лиги проиграл словенскому «Целе», передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем сезоне чемпионы Беларуси и Словении встречались уже пятый раз: команды играли в товарищеских поединках, Лиге чемпионов и SEHA-лиге. На этот раз тренерский штаб предоставил шанс проявить себя молодежи. Из основного состава БГК на площадку вышли лишь трое — Любо Вукич, Райко Проданович и вратарь Раде Миятович. Молодые брестские гандболисты играли с большим желанием, оказали соперникам достойную конкуренцию.

В начале матча «мешковцы» не торопились брать инициативу на себя, играли вторым номером. Уже ближе к середине тайма хозяева сравняли счет, стали действовать на равных с гостями. Незадолго до перерыва брестчане вырвались вперед, обеспечив себе минимальное преимущество — 17:16. Но спустя пять минут после начала второй половины встречи счет стал вновь равным. Такое положение дел сохранялось до середины тайма, когда «Целе» сумел вырваться вперед. Однако брестчане не сдались и продолжили сопротивление. К сожалению, резерву «мешковцев» в самой концовке не хватило опыта, и они проиграли этот поединок — 30:34. Благодаря победе «Целе» поднялся на второе место в таблице, сместив на третью позицию Брестский гандбольный клуб.

Следующий матч брестчане проведут в чемпионате Беларуси. БГК 16 декабря сыграет на выезде против минского СКА. Именно перед матчем с армейцами главный тренер «мешковцев» Сергей Бебешко предоставил отдых основному составу.

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