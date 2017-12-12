«Если тренер слизняк — результата не будет»

Источник: Спорт-Экспресс

НЕ МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ШОКОЛАДА

— Искал вас тут в соцсетях. Почему не нашел?

— А меня нет там.

— Как это?

— Нетипично для современного мира, да? Просто поняла, что это — потеря времени. Сидишь там постоянно — это как наркотик. Задумалась об этом, когда люди начали подсказывать, что первым делом после пробуждения я хватаю телефон.

— И вы так просто отказались?

— Тут если полностью не отказаться, будешь заходить постоянно, не осознавая этого. Столько времени на это уходит! Ну его! Другое дело, если ты интересный персонаж и получаешь какой-то доход от большого количества подписчиков.

— Есть что-то, от чего вы не смогли бы отказаться?

— Разве что от шоколада, от сладостей (смеется).

— Евгений Трефилов за это не ругает?

— Нет-нет. На этом турнире мы отметили уже два дня рождения, были торты, и Евгений Васильевич наоборот ругал нас за то, что мы плохо едим. В шуточной форме, конечно. Например: «Не опаздывайте на обед, бойцы шведского стола».

Главный тренер сборной России Евгений ТРЕФИЛОВ | Источник: AFP 2017

ВОВРЕМЯ ВЫДАННАЯ ПИЛЮЛЯ ТВОРИТ ЧУДЕСА

— Это ваш первый турнир в составе сборной России. Насколько ожидания от нахождения в команде совпали с реальностью?

— Я такой человек, что планировать и загадывать вообще не люблю. Живу сегодняшним днем и действую по ситуации. Не было такого, что я сидела и воображала себя на чемпионате мира. Но вместе с тем я очень рада находиться здесь, быть частью команды.

— Как у вас складываются отношения с главным тренером?

— Боюсь сглазить, но пока все замечательно. Тьфу-тьфу. Понимаю, что это может звучать странно. Ведь даже перед приездом в сборную слышала от девчонок, какой Трефилов тяжелый. Думала, что приеду — и начнется жесть. Однако оказалось, что все нормально. Ну, мат проскакивает, ну орет он — и что? Зато шутит он так, что вся команда выпадает. Каждое собрание смеемся. Недавно ругал, что мы плохо защищались. Говорит: «Вы как русские бабы с самоваром! Еще чай им у ворот налейте». Тонко намекал, что мы не агрессивно обороняемся.

Или как-то пообещал, что не будет называть нас на чемпионате мира коровами — там же камеры. Начались игры и пошло: «Тупарь, бездарь, сумасшедшая», — и прочее в таком роде… Но коровой никого так ни разу не назвал!

— Некоторые его эпитеты и метафоры — бесподобны. Знаете еще одного такого тренера, который так же ловко играл бы словами?

— У меня в детстве такой был. Наверное, это поколение такое. Трефилов, Леонид Ратнер, мой первый тренер Александр Осипов. Советская закалка. Они кричат, можешь получить по шее — но воспринимаешь это нормально. Мы привыкли к такому воспитанию. Вот если приедет европейка — она не поймет. Да они, наверное, даже игры наши смотрят и думают, что когда Трефилов орет — это ужасно. Никто этого не понимает. Для них такое дико, а для нас — нормально. Это особенности менталитета.

— Но хоть что-то вас в поведении тренера может задеть?

— Если говорят о чем-то объективно — на что обижаться? Ты же сам не выполняешь свою работу, не делаешь, что можешь. За это нужно гладить по голове?

— А если ваша дочь придет в гандбол и с ней будут общаться так же?

— Буду относиться к этому спокойно. У меня племянница на Украине играет под руководством Александра Осипова, который тренировал меня — и ей, поверьте, достается. Но так воспитывается характер. Если тренер как слизняк, все время боится обидеть — результата не будет.

— Но ведь есть страны, в которых за одно грубое слово от тренера ребенка просто забирают из секции. И результата там тоже добиваются. Как можете объяснить это?

— Мы разные. Это же не сегодня началось, мы воспитывались на разных принципах, у нас разная история. Я думаю, что у нас метод одного пряника не сработает. Сколько раз пробовали с девушками по-хорошему, делали все, что они хотели, но постоянно оказывалось, что кнут все-таки нужен. Вовремя выданная пилюля творит чудеса.

Сборная России на Играх-2016 победила под своим флагом и слушала национальный гимн. МОК допустил российских спортсменов до участия в зимней Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом | Источник: AFP 2017

Я БЫ НА ИГРЫ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ, НАВЕРНОЕ, НЕ ПОЕХАЛА

— О вашей игре на этом турнире. Глянул статистику — у вас один из самых высоких показателей реализации бросков — 19 из 23.

— Ну вот, сейчас сглазите. Пока действительно все идет неплохо, но спортсмены — люди амбициозные. Всегда хочется забить еще больше, доработать качественнее в каких-то эпизодах. А выводы будем делать, когда чемпионат закончится.

— В нынешней сборной мощная конкуренция на краях. Это тяжело?

— Это всегда должно радовать. Конкуренция — залог прогресса. Да, игрового времени может быть меньше, но зато не расслабишься.

— Вы же впервые на чемпионате мира?

— Нет, с Украиной еще играла в 2005 году. Я же в сборную довольно-таки рано попала — в 16 лет. Но все-таки давненько у меня таких серьезных турниров не было. Мандраж до сих пор ощущается.

— Вы как-то говорили, что ваш любимый город — Киев, но и Россия — своя страна. Все по-прежнему так?

— Ну да. Киев очень нравится и жаль, что все так получилось. Но у меня родственники в России, мы с мамой ездили к ним — и я никогда не ощущала границы между двумя странами.

— А сейчас вы ее чувствуете?

— Вот для мамы она точно есть. Теперь ей добираться туда и обратно гораздо тяжелее. Говорили, что все делают для людей, но получается иначе.

— Рассказывали, что после получения российского гражданства вас называли предателем. Это позади?

— Понятно, что такое писали не очень умные и обиженные жизнью люди. Я не раз рассказывала, почему все произошло именно так.

— Полное отсутствие спортивных перспектив.

— Девочки уже два раза не попали на чемпионаты Европы и мира. Хотя Украина всегда была крепкой командой. Обидно. Ведь есть хорошие спортсменки, есть грамотные тренеры, но в какой-то момент все в стране на это забили. Жалко спортсменов, которые посвящают жизнь любимому делу, но для реализации им приходится уезжать из страны.

— Вы, наверное, хорошо понимаете ситуацию, в которой оказались российские зимники. Им придется ехать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

— Все происходящее — какой-то маразм. Все же знают, что спортсмены — из России. Зачем этот нейтральный статус? Унизить? Не понимаю этого. Мнения по поводу того, ехать или нет, разделились. Но тяжело тут кому-то что-то советовать и сторонние люди делать этого не должны. Человек готовится к Олимпийским играм четыре года — и его можно понять. Нельзя судить ни одну из сторон. Каждый сам вправе решать. Но я бы, наверное, не поехала.

Владимир ИВАНОВ

из Магдебурга.