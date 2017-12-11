Шок по-корейски. Остаемся зимовать!

Источник: Спорт-Экспресс

КОРЕЯ — РОССИЯ — 36:35 д.в. (16:13,14:17, 6:5)

Россия: Калинина, Дмитриева (4), Вяхирева (7), Самохина (6), Макеева (6), Ведехина (9), Уткина, Сабирова (3), Манагарова (0), Кочетова (0), Петрова (1), Пунько (0).

Владимир ИВАНОВ

из Магдебурга

На Ольденбург, где россиянки играли матчи группового этапа, грех жаловаться. Пять побед подряд — тут даже добавить нечего. Однако из удачного для себя города команда уезжала с удовольствием. Оргкомитет поселил нашу сборную в отель, от которого до арены добираться целую вечность. Гостиница была в такой глуши, что даже связь ловилась с трудом. Как шутили, приходилось подбрасывать телефон, чтобы хотя бы сообщение отправилось. Интернета не было вообще. Для современной жизни это чувствительный нюанс.

Вот Магдебург — другое дело. Тут россиянок разместили уже в самом центре города. Довольно, кстати, симпатичного и компактного. Никаких проблем с интернетом больше нет. А тут еще и снег накануне выпал, что сделало атмосферу по-настоящему праздничной.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

На радостях россиянки начали матч на загляденье. Два мяча от Полины Ведехиной, два от Дарьи Дмитриевой — и вот уже 4:1. Если на площадке был кураж, то трибуны, увы, пустовали. То ли вылет сборной Германии так огорчил магдебургцев, что о гандболе они сейчас даже думать не хотят, то ли резко испортившаяся в день матча погода — а декабрьский дождь то еще удовольствие — изменила их планы. Как бы то ни было, важнейшая для обеих команд игра проходила в камерной атмосфере.

Ударное начало россиянок не значило ничего. Кореянки играют в необычный гандбол: что среднее между европейским и азиатским стилями. К этому нужно привыкать. Полуфиналистки Олимпиады-2016 в Рио голландки, например, так и не смогли этого сделать на групповом этапе — и проиграли 22:24. Для России самой трудной в предыдущем раунде была игра с другой азиатской сборной — Японией. Команда Евгения Трефилова выиграла с разницей всего в один мяч. А ведь в финале чемпионата Азии-2017 кореянки просто вынесли японок — 30:20. То есть, по идее, они куда сильнее.

В подтверждение этому азиатки довольно скоро счет сравняли. Особенно выделялась в их составе 19-й номер — Канг. Если верить официальным протоколам, ее вес — 105 кг. Это, конечно, ошибка статистиков, но линейная кореянок действительно выглядит внушительно. Немногочисленные болельщики на трибунах в шутку называли ее «Кинг-Канг». И такой игрок в составе только подчеркивает нетипичность нынешней сборной Кореи.

ПРОВАЛ

Однако и к ней россиянки подобрали ключики. У нашего тренерского штаба был свой сюрприз. Можно назвать его тактикой копья. При потрясающих игроках на краях почти все атакующие действия нашей сборной проходили через центр. Пять мячей за первый тайм забила Ведехина, столько же Ксения Макеева, которая за весь предыдущий турнир забросила всего 10. Последняя, кстати, все пять забила с передач Вяхиревой, которая обычно отличается яркими индивидуальными действиями. Сколько еще козырей в кармане у Трефилова?

При 15:11 Дмитриева расстелилась на паркете за безнадежным мячом, который к сопернице был раза в три ближе. Кореянка было просто огорошена. А кто-то опасался, что у нас в этом матче будут проблемы с самоотдачей. Напротив, ее было слишком много! Недавняя именинница голкипер Виктория Калинина как камикадзе пошла на перехват несшейся на полном ходу соперницы. Столкновение лоб в лоб… Пенальти, двухминутное удаление и красная карточка. Стоило оно того? Но что теперь говорить.

Будем надеяться, наш бравый вратарь не получила травму. К слову о них — Екатерина Ильина пока так до конца и не оправилась от жесткого столкновения в прошлой игре. Как сообщила олимпийская чемпионка, в целом ничего страшного нет, но поворачивать шею ей больно до сих пор.

ПАМЯТНИК УТКИНОЙ!

Во втором тайме россиянки попытались успокоить игру. Хотели и кореянок близко не подпускать, и сил в преддверии четвертьфинала сэкономить. Мысль о том, что пока все получается, сыграла злую шутку. Преимущество таяло как вчерашний снег в Магдебурге. При этом не верилось, что кореянки могут достать нас. Однако минут за восемь до конца на табло загорелись цифры 27:27. Впервые со счета 4:4 на площадке была ничья.

Подошедшие к вечерней игре своей команды норвежцы, увидев происходящее, принялись неистово болеть за Корею. Точнее против России. Любой удачный для азиаток эпизод вызывал дикий восторг. Неужели четвертьфинала мечты Россия — Норвегия не будет?

За три минуты до конца кореянки впервые в матче вышли вперед. Канг была безудержна в атаке, зарабатывая на себе пенальти и удаления одно за другим.

1.19 до конца — 29:29. Трефилов получает желтую карточку. Мы пропускаем. Тут же Макеева с чудо-передачи Вяхиревой отвечает. 20 секунд до конца и атака кореянок. Мама дорогая! Азиатки разыгрывают до верного — бросок… и потрясающее спасение Елены Уткиной. Как она потащила? Да еще в такой момент. Этот бросок она запомнит надолго. И мы тоже.

СПАСЕНИЕ