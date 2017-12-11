Трефилов: Российские гандболистки отвратительно провели матч ЧМ с командой Южной Кореи

«Играли отвратительно, — сказал Трефилов. — Не справились в защите, ее не было сегодня, а то, что в нападении не сыграли, это мелочи. И каждый раз рассказываем о дисциплине, Виктория Калинина подвела команду, здесь должны быть, прежде всего, мозги. Я думаю, что мы так сыграли сегодня из-за отсутствия дисциплины, в защите не выходили на игрока, удалялись, но мы сделаем выводы».