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22:10 (мск), источник: ТАСС

Трефилов: Российские гандболистки отвратительно провели матч ЧМ с командой Южной Кореи

МАГДЕБУРГ /Германия/, 11 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России ужасно провели матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Южной Кореи. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной сборной Евгений Трефилов.

В понедельник россиянки победили команду Южной Кореи в овертайме со счетом 36:35 (основное время — 30:30) и вышли в четвертьфинал турнира.

«Играли отвратительно, — сказал Трефилов. — Не справились в защите, ее не было сегодня, а то, что в нападении не сыграли, это мелочи. И каждый раз рассказываем о дисциплине, Виктория Калинина подвела команду, здесь должны быть, прежде всего, мозги. Я думаю, что мы так сыграли сегодня из-за отсутствия дисциплины, в защите не выходили на игрока, удалялись, но мы сделаем выводы».

«Молодцы, что вытащили игру, но больше такого не будет», — добавил специалист.

В четвертьфинале россиянки встретятся с победителем матча между командами Испании и Норвегии, которые сыграют позднее в понедельник.

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