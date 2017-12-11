Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

В четвертьфинале россиянки встретятся с победителем матча между командами Испании и Норвегии, которые сыграют позднее в понедельник.
Ранее на групповом этапе российская сборная победила команды Туниса (36:16), Черногории (28:24), Бразилии (24:16), Японии (29:28), Дании (32:27) и вышла в плей-офф с первого места.
Четвертьфинальные встречи пройдут 12 декабря. Чемпионат мира завершится 17 декабря.
На прошлом мировом первенстве, которое прошло в 2015 году в Дании, россиянки заняли пятое место. Сборная России является победителем Олимпиады 2016 года, серебряным призером Игр-2008 в Пекине и четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009).