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22:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Корейский барьер для России

В понедельник россиянки сыграют с Кореей в 1/8 финала чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Российская сборная стала лучшей командой группового этапа. Наши девушки единственные, кому удалось выиграть все пять матчей. Напомним, что сначала играючи был обыгран Тунис, потом уверенно — Черногория, затем без особых проблем Бразилия, с проблемами — Япония и, наконец, в ключевой битве первого этапа — Дания.

КОМАНДА БЕЗ ПЕРЕКОСОВ.

Пока игра подопечных Евгения Трефилова настолько впечатляет, что даже сам главный тренер, известный скупостью на похвалу, сказал после пятой победы: «Перед началом чемпионата мира я думал, что у нас нет команды, но за эти игры мы ее создали. Кое-что начинает получаться». Такие слова дорогого стоят.

Если отталкиваться от статистики, то на групповом этапе наша сборная не была самой надежной в защите, не демонстрировала такой голевой феерии, как, например, норвежки, наших игроков нет в десятке лучших бомбардиров, а по проценту отраженных бросков голкипер Виктория Калинина пока замыкает эту самую десятку. Вот только сила нынешней сборной именно в том, что в ней нет каких-либо перекосов — команда выглядит на удивление сбалансированно.

Выручает Калинина, но без каких-либо проблем ее меняет Елена Уткина. Прекрасно дирижирует игрой Дарья Дмитриева но, как только соперник начинает подстраиваться под ее манеру, тут же выходит Карина Сабирова — разыгрывающая другого плана, имеющая в арсенале убойный дальний бросок. Анна Вяхирева как всегда неподражаема в своих проходах, но как же здорово ее поддерживает с другого фланга реактивная Дарья Самохина! Уверенно выходит на площадку другой «краек» — Юлия Манагарова. Ксения Макеева — министр обороны. У нее второй показатель по заблокированным броскам во всем чемпионате. Опытная Майя Петрова цементирует команду, не стесняются брать инициативу Полина Ведехина и Анна Пунько.

Вот и выходит, что атакующие действия нынешней российской сборной завязаны не на одном или двух игроках, как у большинства других команд, — у подопечных Трефилова имеется целый арсенал вариантов в нападении. И если не один, так другой ставят соперника в тупик. По крайней мере, ставили на предварительном этапе. Очень хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжилась в самой важной стадии турнира — плей-офф. Там, где одна-единственная осечка может привести к роковому исходу.

ИЗБЕЖАТЬ ДЕЖАВЮ-2015.

Еще свежи воспоминания о прошлом чемпионате мира. Тогда, в 2015-м, на групповом этапе у России тоже было пять побед в пяти матчах, причем помимо прочего была обыграна Норвегия — самый принципиальный соперник. Но обиднейшее поражение от Польши в четвертьфинале перечеркнуло все хорошее, что было на том турнире.

Из 16 преодолевших групповую стадию команд на нынешнем чемпионате мира сразу 14 представляют Европу. Два исключения — Япония и Корея. В понедельник нас ждет матч 1/8 финала как раз-таки с кореянками — по иронии судьбы, с ними же мы встречались на этой же стадии турнира на ЧМ-2015. И тогда матч получился непростым. Игра азиаток традиционно отличается своими особенностями, а потому нужно держать ухо востро. Тем более что хозяйки зимней Олимпиады-2018 на этом турнире уже отметились победой над очень крепкими Нидерландами. Недооценивать кореянок совершенно точно не стоит, игра не будет простой. И прекрасно проведенный групповой этап пора на время забыть. Впереди самое главное, ведь только итоги плей-офф имеют значение.

Чемпионат мира. 1/8 финала
10 декабря, воскресенье
19.30* Сербия — Черногория
19.30 Венгрия — Франция
22.30 Германия — Дания
22.30 Швеция — Словения
11 декабря, понедельник
19.30 РОССИЯ — Корея
19.30 Румыния — Чехия
22.30 Япония — Голландия
22.30 Испания — Норвегия
* — время московское.

Владимир ИВАНОВ
из Магдебурга.

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