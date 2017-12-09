Корейский барьер для России
В понедельник россиянки сыграют с Кореей в 1/8 финала чемпионата мира.
В понедельник россиянки сыграют с Кореей в 1/8 финала чемпионата мира.
Российская сборная стала лучшей командой группового этапа. Наши девушки единственные, кому удалось выиграть все пять матчей. Напомним, что сначала играючи был обыгран Тунис, потом уверенно — Черногория, затем без особых проблем Бразилия, с проблемами — Япония и, наконец, в ключевой битве первого этапа — Дания.
КОМАНДА БЕЗ ПЕРЕКОСОВ.
Пока игра подопечных Евгения Трефилова настолько впечатляет, что даже сам главный тренер, известный скупостью на похвалу, сказал после пятой победы: «Перед началом чемпионата мира я думал, что у нас нет команды, но за эти игры мы ее создали.
Если отталкиваться от статистики, то на групповом этапе наша сборная не была самой надежной в защите, не демонстрировала такой голевой феерии, как, например, норвежки, наших игроков нет в десятке лучших бомбардиров, а по проценту отраженных бросков голкипер Виктория Калинина пока замыкает эту самую десятку. Вот только сила нынешней сборной именно в том, что в ней нет
Выручает Калинина, но без
Вот и выходит, что атакующие действия нынешней российской сборной завязаны не на одном или двух игроках, как у большинства других команд, — у подопечных Трефилова имеется целый арсенал вариантов в нападении. И если не один, так другой ставят соперника в тупик. По крайней мере, ставили на предварительном этапе. Очень хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжилась в самой важной стадии турнира —
ИЗБЕЖАТЬ ДЕЖАВЮ-2015.
Еще свежи воспоминания о прошлом чемпионате мира. Тогда, в 2015-м, на групповом этапе у России тоже было пять побед в пяти матчах, причем помимо прочего была обыграна Норвегия — самый принципиальный соперник. Но обиднейшее поражение от Польши в четвертьфинале перечеркнуло все хорошее, что было на том турнире.
Из 16 преодолевших групповую стадию команд на нынешнем чемпионате мира сразу 14 представляют Европу. Два исключения — Япония и Корея. В понедельник нас ждет матч 1/8 финала как
Чемпионат мира. 1/8 финала
10 декабря, воскресенье
19.30* Сербия — Черногория
19.30 Венгрия — Франция
22.30 Германия — Дания
22.30 Швеция — Словения
11 декабря, понедельник
19.30 РОССИЯ — Корея
19.30 Румыния — Чехия
22.30 Япония — Голландия
22.30 Испания — Норвегия
* — время московское.
Владимир ИВАНОВ
из Магдебурга.