Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гандболисты «Чеховских медведей» одержали седьмую победу подряд в ЧР, обыграв «УОР№ 2»
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Игра, прошедшая в субботу в подмосковном Чехове, завершилась со счетом 38:23 в пользу хозяев, которые одержали седьмую победу подряд. В составе «медведей» шесть мячей забил Тимофей Масленников.
В параллельном матче гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» в родных стенах обыграли «Сунгуль» (Снежинск) — 29:24.