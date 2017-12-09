Чемпионат Беларуси. БГК, выступая вторым составом, разошелся миром с «Машекой», «Гомель» победил «Кронон»

БГК имени МЕШКОВА — МАШЕКА — 34:34 (17:15)
БГК: Мацкевич, Черепенько, Корсак; Будейко (2), Ященко (6), Омелянчук, Вукич (2), Сацюк (3), Вергейчик, Мочалов, Дорофеев, Корсак, Сельвесюк (11), Лощаков, Куран (5), Астрашапкин (5), Силко.
МАШЕКА: Юрчик, Котов; Дроздов (4), Паленый, Барилов (3), Цыганков (2), Науменко, Тимошин (5), Дуда, Ясюкевич, Царик, Парфеевец, Гайса (9), Михальчук (9), Титов (2).
ГОМЕЛЬ — КРОНОН — 34:30 (17:14)
ГОМЕЛЬ: Сергель (10), Малышенко (8), Пархоменко (4), Смоликов (4), Степанов (4), Буйкевич (1), Зинченко (1), Потачиц (1), Потороча (1).
КРОНОН: Луня (9), О. Тарасевич (7), Д. Янковский (5), Лукашевич (4), Леонов (2), С. Янковский (2), Кобятко (1).
ТАБЛИЦА: СКА — 25 очков (13 матчей), БГК — 24 (14), Гомель — 12 (14), Машека — 11 (14), Кронон — 8 (14), Витязь — 2 (13).