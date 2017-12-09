Пять из пяти! Трефилов бьет без промаха

Источник: Спорт-Экспресс

Дания — РОССИЯ — 27:32 (11:12,16:20)

Россия: Калинина, Дмитриева (5), Вяхирева (5), Самохина (7), Макеева (3), Ведехина (1), Уткина (1), Сабирова (1), Ильина (1), Манагарова (2), Кочетова (0), Петрова (3), Пунько (2), Маркова (1).

Владимир ИВАНОВ

из Ольденбурга

Матч России и Дании должен был стать вишенкой на торте группового этапа чемпионата мира. По крайней мере, той части, которая проходила в Ольденбурге. И для нас игра получилась очень даже праздничной. Это была не просто игра битва принципиальных соперников, но и матч за первенство в группе. Которое важно не столько статусом, сколько дальнейшими раскладами. Победитель секстета попадает в нижнюю часть сетки, тогда как второе место — в верхнюю, что чревато матчем с Норвегией уже в четвертьфинале. Ведь, по всем прогнозам, они должны были занимать первое место в своей группе.

Анна Вяхирева в недавнем интервью «СЭ» заметила, что наша команда действующих чемпионок мира не боится — и готова сыграть с ней на любой стадии. Такой настрой, безусловно, добавляет оптимизма. Но все-таки не хотелось торопить события.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Начали россиянки, при практически заполненных трибунах, на загляденье. Зажигала Дарья Дмитриева. Какой пас она отдала не глядя, оставив Дарью Самохину перед вратарем совершенно одну. Фантастика! Как Иньеста в лучшие годы. Затем 22-летняя разыгрывающая после индивидуального прохода забила сама, а вскоре заработала на себе пенальти и удаление. Больше того, она еще в защите блоком отметилась!

Другой героиней первых десяти минут стала Самохина. Датчанки перед матчем не скрывали, что опасались реактивную Анну Вяхиреву, однако беда их поджидала с прямо противоположного фланга. К 12 минуте на счету Дарьи был покер, а на табло горели 7:3.

Вот только в женском гандболе даже «плюс» 10 ничего не гарантируют, а уж четыре мяча — вообще ерунда. На ровном месте, когда ничего не предвещало перемен, набравшая огромную скорость машина Трефилова вдруг взяла и на полном ходу остановилась. Россиянки не забивали целых девять минут. К тому моменту счет сократился до 7:6. Безголевое молчание прервала Вяхирева. Однако датчанки к тому моменту почувствовали кровь — и на эмоциональном подъеме за три минуты до конца тайма даже вышли вперед. Но наши девушки сжали зубы и немного выправили ситуацию — на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом россиянок.

НОРВЕЖСКИЙ ГАМБИТ

Во второй тайме тренерский штаб Дании решил преподнести тактический сюрприз Трефилову, однако вместо сюрприза получился подарок. Датчанки в каждой атаке снимали вратаря, чтобы иметь численное преимущество в нападении, вот только розыгрыши частенько заканчивались потерями — и наши девушки со своей половины спокойно забивали в пустые ворота. В результате счет преобразовался в приятные для глаза российского болельщика 16:12.

За счет удачных действий Вяхиревой разница держалась, но в какой-то момент датчанки опасно приблизились — 22:20. К счастью, по настоящему испугаться мы не успели — все та же «гандбольная Месси» и быстрые прорывы Петровой, Самохиной и Манагаровой сняли все вопросы об исходе матча — 26:20.

Единственный эпизод со знаком минус в ударной концовке — травма вышедшей под занавес матча Екатерины Ильиной. Она покинула площадку при помощи врачей и насколько все серьезно — пока не ясно.

С игрой против датчанок на чемпионате Европы-2016, которая завершился натужной ничьей, нынешний матч сравнивать невозможно. Россия выглядит гораздо увереннее. Однако обольщаться не стоит. На прошлом чемпионате мира все начиналось так же хорошо. А закончилось поражением от Польши в четвертьфинале. Забывать об этом не ни в коем случае нельзя. Да, групповой этап пройдет на «отлично», но в плей-офф это не имеет никакого значения.

Тем более что в соседнем Лейпциге случилась сенсация — Норвегия проиграла Швеции. Это с ног на голову перевернуло все расклады. Теперь все идет к тому, что женское гандбольное класико состоится все-таки в четвертьфинале. Кто бы мог подумать? Правда, пока думать надо не об этом, а о Корее, с которой России предстоит сыграть первый матч в плей-офф.

Евгений ТРЕФИЛОВ: «КОЕ-ЧТО НАЧИНАЕТ ПОЛУЧАТЬСЯ»

— Тяжелая получилась игра, — сообщил после игры главный тренер нашей сборной. — Девушкам благородность, что выстояли и победили. Дальше, насколько я понимаю, Корея. Не особо приятный соперник. Надеюсь эти пять игр немного создали команду, потому что перед началом чемпионата мира я боялся, что ее нет. Кое-что начинает получаться. Хочу особенно поблагодарить русских немцев которые нас поддерживали здесь. И организаторов тоже — нареканий к ним нет.

— Как состояние у Ильиной?