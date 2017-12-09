Вяхирева: Пять побед на групповом этапе ЧМ помогут гандболисткам сборной России в плей-офф

Ранее подопечные Евгения Трефилова переиграли датчанок в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 32:27 и с первого места вышли в плей-офф. Соперником сборной России по 1/8 финала турнира станет команда Южной Кореи.

«Очень хорошо, что мы победили сегодня, — сказала Вяхирева. — Что касается соперника в плей-офф, то мы очень тяжело играем против азиатских команд. Надеюсь, что пять побед в групповом турнире дадут нам настроение и силы для хорошей игры с командой Южной Кореи».