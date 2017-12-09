Вяхирева: Пять побед на групповом этапе ЧМ помогут гандболисткам сборной России в плей-офф
ОЛЬДЕНБУРГ /Германия/, 9 декабря. /ТАСС/. Успешная игра женской сборной России на групповом этапе чемпионата мира станет хорошим заделом для матча
ОЛЬДЕНБУРГ /Германия/, 9 декабря. /ТАСС/. Успешная игра женской сборной России на групповом этапе чемпионата мира станет хорошим заделом для матча
Ранее подопечные Евгения Трефилова переиграли датчанок в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 32:27 и с первого места вышли в
«Очень хорошо, что мы победили сегодня, — сказала Вяхирева. — Что касается соперника в
Сборная Южной Кореи дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр и один раз становилась победителем чемпионата мира.