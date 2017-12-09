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01:17 (мск), источник: ТАСС

Вяхирева: Пять побед на групповом этапе ЧМ помогут гандболисткам сборной России в плей-офф

ОЛЬДЕНБУРГ /Германия/, 9 декабря. /ТАСС/. Успешная игра женской сборной России на групповом этапе чемпионата мира станет хорошим заделом для матча плей-офф против сборной Южной Кореи. Об этом журналистам заявила олимпийская чемпионка, гандболистка сборной России Анна Вяхирева.

Ранее подопечные Евгения Трефилова переиграли датчанок в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 32:27 и с первого места вышли в плей-офф. Соперником сборной России по 1/8 финала турнира станет команда Южной Кореи.

«Очень хорошо, что мы победили сегодня, — сказала Вяхирева. — Что касается соперника в плей-офф, то мы очень тяжело играем против азиатских команд. Надеюсь, что пять побед в групповом турнире дадут нам настроение и силы для хорошей игры с командой Южной Кореи».

Сборная Южной Кореи дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр и один раз становилась победителем чемпионата мира.

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