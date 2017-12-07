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22:07 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты СКИФа выиграли пятый матч подряд в чемпионате России

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли санкт-петербургский «Университет-Нева» в домашнем матче чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 21:20 в пользу хозяев, у которых семь мячей забил Вячеслав Касаткин.

СКИФ, одержавший пятую победу подряд, с 17 очками занимает второе место в чемпионате. «Университет-Нева» с 14 баллами располагается строчкой ниже.

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