Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гандболисты СКИФа выиграли пятый матч подряд в чемпионате России
МОСКВА, 7 дек —
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МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 21:20 в пользу хозяев, у которых семь мячей забил Вячеслав Касаткин.
СКИФ, одержавший пятую победу подряд, с 17 очками занимает второе место в чемпионате. «Университет-Нева» с 14 баллами располагается строчкой ниже.