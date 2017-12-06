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19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почти харакири: Россия одержала нелегкую победу над Японией

Сборная России, допустив немало ошибок, все-таки удержала победу над Японией.

Победа во вторник над Бразилией, ставшая для россиянок в Ольденбурге третьей подряд, гарантировала команде Евгения Трефилова место в следующей стадии соревнований. И стала светлым пятном в тот вечер, когда весь российский спорт был подвергнут олимпийскому остракизму. Но праздновать было некогда — меньше чем через сутки нам предстояла предпоследняя игра в группе.

До старта турнира игра против Японии представлялась если не проходной, то разминкой перед матчем против команды Дании. Но на деле все оказалось несколько не так. Да, японки не входят в число сильнейших даже в Азии, лучшего результата на ЧМ добились больше полувека назад, став седьмыми, а из всего состава команды не в национальном чемпионате выступают всего две гандболистки — при этом голкипер Сакура Хауге смешанного происхождения и больше норвежка, чем японка.

При этом в стартовых турах команда вела шесть мячей у Бразилии, заставив чемпионок мира-2013 приложить сверхусилия, чтобы свести дело к ничьей. А затем шокировала Черногорию, одержав первую победу во встречах с европейскими командами с 1986 года. Главный вклад в этот успех внесла Аяка Икехара — единственная «стопроцентная» японка, играющая в Европе.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОТ ТРЕФИЛОВА

Впрочем, Трефилов и его штаб после удачного начала турнира имели полное право немного поэкспериментировать со составом. Дать чуть больше времени резервисткам и отдыха лидерам. И перестановки было видно сразу — например, в стартовом составе появилась голкипер Виктория Калинина, пару раз блеснувшая в дебюте игры, а первый мяч команды забросила Юлия Маркова.

Но эти успехи были локальными — в целом игра у сборной России шла не очень. Рано получив численное преимущество, мы не смогли его реализовать, постаралась та самая голкипер Хауге. И вот уже села на лавку Маркова, смазавшая несколько атак. Заменили Дарью Дмитриеву, которая даже прослезилась после этого. Пропустив в ближний угол, ушла с площадки Калинина. И тут же японка Юи Сунами финтами разбросала соперниц и распечатала и Уткину.

Это начало задало тон всему первому тайму. Сборная России, вновь пыталась четко сыграть в обороне. Но японки, которые по габаритам заметно уступают, вовсе не рвались в центр. Не раз и не два скидки в край становились результативными. Очень много неприятностей нам доставила та же Сунами, причем не только в первой половине игры. Япония играла очень мобильно, весь матч показывая высокую скорость и не давая расслабляться.

Даже выйдя вперед с преимуществом «+3», россиянки не удержали дистанцию. Шло время, а создать задел для победы так и не получалось. То, что игра была нервной, подчеркивало и большое количество удалений.

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ДЖОКЕР ОТ КИРКЕЛИ

Кстати, тренер японской сборной Ульрик Киркели уже в конце первого тайма достал из своей тактической колоды джокера — его подопечные даже в равных составах стали снимать вратаря и атаковать всемером. Такая игра на протяжении остатка встречи принесла Японии определенные дивиденды. Но усилиями Юлии Манагаровой и Анны Вяхиревой нам удалось закончить первую половину на хорошей волне и с перевесом «+2».

Но и второй тайм прошел все в той же острой и непредсказуемой борьбе — причем для начала команды отыграли почти три минуты без голов. После этого россиянки выдали, казалось, решающий рывок — Вяхирева забила в тяжелом проходе, Самохина реализовала семиметровый, Дмитриева мощно зарядила с хода. Вот он, отрыв в пять мячей! Да еще и основная разыгрывающая японок Айя Йокосима удалена с площадки.

Но почти тут же перевес начинает таять. Сборная России не поспевает за оппонентками, судьи через атаку ставят нам по семиметровому, Япония, даже пропуская, молниеносно парирует — за это отвечает Сунами. Моментом дня становится пас Икехары, после которого в полете а-ля Майкл Джордан нам забивает Харуно Сасаки.

Впрочем, это не соперницы, а мы сами затащили себя в нервную концовку. За две минуты до конца россиянки получили право на пенальти, но ни Кочетова, ни Самохина с добивания не переиграли Хауге. Затем уже при перевесе в один мяч Вяхирева совершила нелепую потерю при передаче. У Японии осталось время на полноценную атаку и шанс на еще одну сенсацию. Его доверили, конечно, Сунами, но та сфолила в нападении.

Но все-таки, думается, Россия способна на большее, чем победа в один мяч над самоотверженным, но уступающим ей в классе соперником. На размышления и выводы у нас один день отдыха, а затем мы решим судьбу первого места в игре с Данией. И вот там уже все будет серьезно.

РОССИЯ — Япония — 29:28 (13:11)
Р: Уткина, Калинина, Дмитриева (5), Вяхирева (5), Самохина (5), Манагарова (4), Кочетова (2), Петрова (2), Маркова (2), Макеева (1), Ведехина (1), Сабирова (1), Пунько (1), Ильина (0), Малашенко (0), Макина (0).

Группа А. Румыния — Испания — 19:17
Группа В. Норвегия — Польша — 35:20
Группа С. Дания — Тунис — 37:19
Группа D. Камерун — Корея — 21:33.

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