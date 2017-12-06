Почти харакири: Россия одержала нелегкую победу над Японией

Победа во вторник над Бразилией, ставшая для россиянок в Ольденбурге третьей подряд, гарантировала команде Евгения Трефилова место в следующей стадии соревнований. И стала светлым пятном в тот вечер, когда весь российский спорт был подвергнут олимпийскому остракизму. Но праздновать было некогда — меньше чем через сутки нам предстояла предпоследняя игра в группе.

До старта турнира игра против Японии представлялась если не проходной, то разминкой перед матчем против команды Дании. Но на деле все оказалось несколько не так. Да, японки не входят в число сильнейших даже в Азии, лучшего результата на ЧМ добились больше полувека назад, став седьмыми, а из всего состава команды не в национальном чемпионате выступают всего две гандболистки — при этом голкипер Сакура Хауге смешанного происхождения и больше норвежка, чем японка.

При этом в стартовых турах команда вела шесть мячей у Бразилии, заставив чемпионок мира-2013 приложить сверхусилия, чтобы свести дело к ничьей. А затем шокировала Черногорию, одержав первую победу во встречах с европейскими командами с 1986 года. Главный вклад в этот успех внесла Аяка Икехара — единственная «стопроцентная» японка, играющая в Европе.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОТ ТРЕФИЛОВА

Впрочем, Трефилов и его штаб после удачного начала турнира имели полное право немного поэкспериментировать со составом. Дать чуть больше времени резервисткам и отдыха лидерам. И перестановки было видно сразу — например, в стартовом составе появилась голкипер Виктория Калинина, пару раз блеснувшая в дебюте игры, а первый мяч команды забросила Юлия Маркова.

Но эти успехи были локальными — в целом игра у сборной России шла не очень. Рано получив численное преимущество, мы не смогли его реализовать, постаралась та самая голкипер Хауге. И вот уже села на лавку Маркова, смазавшая несколько атак. Заменили Дарью Дмитриеву, которая даже прослезилась после этого. Пропустив в ближний угол, ушла с площадки Калинина. И тут же японка Юи Сунами финтами разбросала соперниц и распечатала и Уткину.

Это начало задало тон всему первому тайму. Сборная России, вновь пыталась четко сыграть в обороне. Но японки, которые по габаритам заметно уступают, вовсе не рвались в центр. Не раз и не два скидки в край становились результативными. Очень много неприятностей нам доставила та же Сунами, причем не только в первой половине игры. Япония играла очень мобильно, весь матч показывая высокую скорость и не давая расслабляться.

Даже выйдя вперед с преимуществом «+3», россиянки не удержали дистанцию. Шло время, а создать задел для победы так и не получалось. То, что игра была нервной, подчеркивало и большое количество удалений.

ДЖОКЕР ОТ КИРКЕЛИ

Кстати, тренер японской сборной Ульрик Киркели уже в конце первого тайма достал из своей тактической колоды джокера — его подопечные даже в равных составах стали снимать вратаря и атаковать всемером. Такая игра на протяжении остатка встречи принесла Японии определенные дивиденды. Но усилиями Юлии Манагаровой и Анны Вяхиревой нам удалось закончить первую половину на хорошей волне и с перевесом «+2».

Но и второй тайм прошел все в той же острой и непредсказуемой борьбе — причем для начала команды отыграли почти три минуты без голов. После этого россиянки выдали, казалось, решающий рывок — Вяхирева забила в тяжелом проходе, Самохина реализовала семиметровый, Дмитриева мощно зарядила с хода. Вот он, отрыв в пять мячей! Да еще и основная разыгрывающая японок Айя Йокосима удалена с площадки.

Но почти тут же перевес начинает таять. Сборная России не поспевает за оппонентками, судьи через атаку ставят нам по семиметровому, Япония, даже пропуская, молниеносно парирует — за это отвечает Сунами. Моментом дня становится пас Икехары, после которого в полете а-ля Майкл Джордан нам забивает Харуно Сасаки.

Впрочем, это не соперницы, а мы сами затащили себя в нервную концовку. За две минуты до конца россиянки получили право на пенальти, но ни Кочетова, ни Самохина с добивания не переиграли Хауге. Затем уже при перевесе в один мяч Вяхирева совершила нелепую потерю при передаче. У Японии осталось время на полноценную атаку и шанс на еще одну сенсацию. Его доверили, конечно, Сунами, но та сфолила в нападении.

Но все-таки, думается, Россия способна на большее, чем победа в один мяч над самоотверженным, но уступающим ей в классе соперником. На размышления и выводы у нас один день отдыха, а затем мы решим судьбу первого места в игре с Данией. И вот там уже все будет серьезно.

РОССИЯ — Япония — 29:28 (13:11)

Р: Уткина, Калинина, Дмитриева (5), Вяхирева (5), Самохина (5), Манагарова (4), Кочетова (2), Петрова (2), Маркова (2), Макеева (1), Ведехина (1), Сабирова (1), Пунько (1), Ильина (0), Малашенко (0), Макина (0).