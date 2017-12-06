Трефилов назвал безобразной игру гандболисток сборной России с японками на ЧМ

По словам игрока сборной России Юлии Манагаровой, матч получился для россиянок сложным из-за высокой скорости игры соперниц. «Японки — маленькие и быстрые, поэтому было сложно за ними успевать, — сказала Манагарова. — К тому же они неправильно ставили заслоны, за что их не наказывали. Евгений Васильевич [Трефилов] нервничал еще и перед игрой, да и сейчас все тоже были на нервах, но мы сегодня были сильнее, мы победили».