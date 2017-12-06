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18:36 (мск), источник: ТАСС

Трефилов назвал безобразной игру гандболисток сборной России с японками на ЧМ

ОЛЬДЕНБУРГ /Германия/, 6 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России безобразно провели матч группового этапа чемпионата мира против команды Японии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Евгений Трефилов.

В среду подопечные Трефилова обыграли сборную Японии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира со счетом 29:28.

«Безобразная игра команды, безобразная защита. Когда человек поднимает себя слишком высоко, он обязательно где-нибудь “вляпается”. Это произошло в игре с Японией», — сказал Трефилов.

По словам игрока сборной России Юлии Манагаровой, матч получился для россиянок сложным из-за высокой скорости игры соперниц. «Японки — маленькие и быстрые, поэтому было сложно за ними успевать, — сказала Манагарова. — К тому же они неправильно ставили заслоны, за что их не наказывали. Евгений Васильевич [Трефилов] нервничал еще и перед игрой, да и сейчас все тоже были на нервах, но мы сегодня были сильнее, мы победили».

В активе сборной России, уже обеспечившей себе участие в плей-офф мирового первенства, четыре победы в четырех матчах.

В заключительном матче группового этапа подопечные Трефилова 8 декабря сыграют против датчанок.

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