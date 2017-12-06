Трефилов назвал безобразной игру гандболисток сборной России с японками на ЧМ
ОЛЬДЕНБУРГ /Германия/, 6 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России безобразно провели матч группового этапа чемпионата мира против команды Японии. Об этом на
ОЛЬДЕНБУРГ /Германия/, 6 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России безобразно провели матч группового этапа чемпионата мира против команды Японии. Об этом на
В среду подопечные Трефилова обыграли сборную Японии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира со счетом 29:28.
«Безобразная игра команды, безобразная защита. Когда человек поднимает себя слишком высоко, он обязательно
По словам игрока сборной России Юлии Манагаровой, матч получился для россиянок сложным
В активе сборной России, уже обеспечившей себе участие в
В заключительном матче группового этапа подопечные Трефилова 8 декабря сыграют против датчанок.