Сборная Трефилова продолжает побеждать

Это победа! Женская сборная России обыгрывает Бразилию на чемпионате мира - 24:16. Лучший игрок матча вратарь Елена Уткина. Браво, девушки! #гандбол #handball #HandballRussia #сборнаяРоссии #simplywunderbar

