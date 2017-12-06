Сборная Трефилова продолжает побеждать

Источник: ИТАР-ТАСС

ЯПОНСКИЙ ИЕРОГЛИФ ДЛЯ БРАЗИЛИИ

Давайте признаем — большинству российских болельщиков вечером вторника было не до соревнований. Да что там — внимание всего мира было приковано к швейцарской Лозанне, где на исполкоме МОК решалось, поедет ли сборная России в Пхенчхан. Даже легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов не остался в стороне от этого и дал комментарий «СЭ».

— Пьер де Кубертен уже перевернулся, — сказал он. — А если Россию отстранят, ему пора будет подниматься из гроба. Люди заигрались. Но отступать им уже некуда, ведь иначе они потеряют лицо.

Но как бы то ни было, чемпионат мира среди женщин, на котором выступает и команда Трефилова, продолжается. И после дня отдыха российской команде предстоял матч с Бразилией. Кстати, неожиданных результатов на турнире хватает, и еще один принес первый матч дня в нашей группе. Черногория, которая в стартовом туре обыграла датчанок, сенсационно уступила команде Японии, ведя у нее к перерыву три мяча. Это еще больше запутало ситуацию в группу, играющем в Ольденбурге. Например, крайне туманными стали перспективы тех же бразильянок.

Южноамериканская сборная, не дальше как в 2013-м выигравшая чемпионат мира и сохранившая половину того золотого состава, на нынешнем турнире стартовала ни шатко ни валко. Для начала Бразилия устроила триллер с уже упомянутой Японией, завершившийся вничью. Затем вполне могла проиграть Тунису, которому россиянки в первом туре отгрузили 36 мячей. Бразилия же к перерыву уступала «-3» и лишь в концовке вырвала победу с минимальным перевесом. А впереди у нее после встречи с Россией еще Дания и Черногория.

Команда Трефилова же после победы над Черногорией захватила уверенное лидерство в группе и стала достаточно комфортно себя чувствовать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcVL1jfjoK5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Это победа! Женская сборная России обыгрывает Бразилию на чемпионате мира - 24:16. Лучший игрок матча вратарь Елена Уткина. Браво, девушки! #гандбол #handball #HandballRussia #сборнаяРоссии #simplywunderbar</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Федерация гандбола России (@rushandball) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-05T18:42:46+00:00">Dec 5, 2017 at 10:42am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

И насколько важен этот самый комфорт, стало ясно уже с первых минут встречи, на которую команды вышли с разным настроем. Сборная России быстро открыла счет усилиями Полины Ведехиной. И стала наращивать отрыв, буквально летая над площадкой. Не редкостью были разящие выпады в быстром нападении — Ведехина, Вяхирева и их партнеры по команде довели перевес до четырех, а потом и до шести мячей.

Тогда как южноамериканки, с которыми россиянки не церемонились в обороне, никак не могли поймать игровой ритм. Великолепно на первых минутах действовала голкипер Елена Уткина, отражавшая один бросок за другим. К середине тайма процент ее спасений выглядел великолепно — 67. И совершенно не зря ее признали лучшим игроком встречи.

А соперницы выглядели полуразобранными, о чем свидетельствует забавный эпизод — при счете 8:3 после ошибки нашего вратаря Самира Роша не смогла с не самого большого расстояния попасть по пустым воротам.

Что настораживало в эти минуты — у нашей команды было многовато удалений. Впервые россиянки остались в меньшинстве уже на второй минуте, и на протяжении всего первого тайма судьи нередко давали Бразилии численное преимущество. И как только Россия чуть забуксовала в атаке, так отрыв стал сокращаться. В этот момент как нельзя кстати пришелся мяч, забитый Кариной Сабировой со средней дистанции после стяжки. Команда успокоилась и точку в первом тайме поставила из центральной зоны Ксения Макеева — 14:7.

ИГРА ПО-БРАЗИЛЬСКИ

Имея двукратное преимущество, команда Трефилова могла позволить себе после перерыва действовать по счету. Тем более что Бразилия почувствовала, что матч уже не спасти, и серьезные скорости не включала. К середине тайма голы стали даваться им вообще с большим трудом, и Дарья Самохина, быстро забив дважды, восстановила преимущество «+7». Второй — в быстром нападении, ведь россиянки и не думали снижать темпа.

При счете 22:14, после того как соперницы схватили два удаления и остались вчетвером против шести, случился примечательный эпизод — по обыкновению экспрессивный Трефилов настолько успокоился, что на какое-то время даже присел на скамейку. А его подопечные продолжали забивать — Ильина, Манагарова, Маркова и не думали давать оппоненткам передышку.

Вспоминая старую футбольную поговорку, можно сказать, что россиянки сыграли по-бразильски. Соперницы забили им, сколько смогли, а наши — сколько сочли нужным. Уверенная победа, уже третья в Германии, и теперь в среду днем Россию ждет встреча с загадочными японками.