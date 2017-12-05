БГК им. Мешкова дома обыграл «Загреб» и поднялся на второе место в SEHA-лиге

Поединки между чемпионами Хорватии и Беларуси всегда отличаются принципиальностью. Нынешний матч не стал исключением. Первый гол был забит только на пятой минуте встречи. Долгое время команды играли на равных. Гандболисты БГК впервые вышли вперед только за три минуты до окончания первого тайма. Уходя на перерыв, хозяева площадки обеспечили себе перевес в два мяча — 11:9.

Вторую половину встречи «мешковцы» начали в большинстве. Но числовым преимуществом они грамотно не воспользовались, и гости сравняли счет. Допущенную ошибку брестчане быстро исправили, вернув себе лидерство на площадке. К 40-й минуте разрыв достиг пяти мячей. К сожалению, свое преимущество к концу встречи подопечные Сергея Бебешко растеряли и лишь чудом избежали ничьей. Итог игры — 24:23 в пользу Брестского гандбольного клуба.

В восьми матчах SEHA-лиги БГК набрал 18 очков и поднялся на второе место в таблице, сместив «Загреб» на третью позицию. Лидирует в турнире македонский «Вардар», который в восьми турах не допустил ни одной осечки.