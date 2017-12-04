«Если бездумно бежать в атаку, убьют быстро»

Источник: Газета.Ру

Женская сборная России по гандболу в упорном противостоянии с Черногорией победила со счетом 28:24 и вышла на первое место в группе с четырьмя очками. Никто и не ожидал легкой прогулки во второй игре чемпионата мира, и соперницы не подвели — заставили понервничать и зрителей и команду. Несмотря на пророчества главного тренера российской сборной о полных трибунах, количество зрителей осталось на прежнем уровне, тем не менее, их активность это вполне компенсировала.

Да и наши девушки так ладно и громко исполнили гимн, что на трибуне их было слышно даже сквозь громкую музыку — чувствовался боевой настрой.

С первых минут стало понятно — игра будет тяжелой. Очень активно приходилось действовать нашим защитникам и вратарю — черногорки постоянно шли на штурм российских ворот. Счет открыла Пунько на первой минуте, но было совершенно очевидно, что каждый гол в этом противостоянии будет дорого стоить. В течение всего первого тайма разрыв между командами был не больше двух мячей, лишь к перерыву российским гандболисткам получилось увеличить его до трех — 15:12.

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Во втором тайме напряжение возросло. В громкости крика тренер сборной Черногории в некоторых моментах даже превосходил Трефилова, успев поспорить с инспектором матча об удалении десятого номера своей команды Татьяны Брнович.

Чудеса вратарского мастерства демонстрировала Виктория Калинина, доставая трудные мячи и даже отбивая удары пяткой в прыжке. Российская оборона сегодня также отработала не в пример лучше игры с Тунисом и допустила гораздо меньше ошибок. После нервного равенства очков в концовке, уверенность наших девушек все же сделала свое дело — 28:24.

Автор последнего фантастического гола матча Юлия Маркова осталась довольна результатом команды.

«Я очень рада, что выиграли, потому что настраивались мы на победу. Ничего нового черногорки сегодня не показали по сравнению с их первым матчем. Нам нужна была только победа, и мы ее добились», — сказала Маркова.

Еще один игрок сборной России Юлия Манагарова прокомментировала работу рефери и свои красивые голы в прошлой игре:

«Сейчас судейство очень строгое, и за нами следят гораздо сильнее, чем раньше. Если вратари будут выходить из ворот и позволять мне забить за шиворот — с удовольствием повторю. С Тунисом это не было наигранной схемой, все получилось само собой по ходу игры», — заметила она.

Наставник российской команды Евгений Трефилов вновь был доволен результатом, но не качеством игры своих подопечных.

— Матч получился очень тяжелым, команда Черногории — сильный и опытный соперник, тем более, что ко второй игре они еще не устали. Матч прошел сумбурно. Хорошо, что у игроков было много желания победить, но нужно было больше думать головой на поле, а с этим у нас были сегодня некоторые трудности. Сейчас мы выиграли, но завтра снова предстоит работа, — заявил тренер.

— Вы внимательно изучаете статистику игры, какой результат сегодня у Виктории?

— 37%. Больше 30 у них еще не было. Завтра у команды выходной, после такого результата вратарь может позволить себе немного расслабиться.

— Думали в концовке о разнице мячей или главным было просто победить?

— Можно бежать в атаку с ружьем наперевес, только убьют тебя быстро. Эмоции — это здорово, но если бездумно идти вперед, легко можно получить ответные мячи. Нужно остановиться и полностью доиграть каждый момент.

— Какие показатели команды вас бы удовлетворили сегодня? Сколько процентов взятых мячей у Виктории, или количество пропущенных мячей?

— Меня удовлетворит только окончание чемпионата.

— На первом месте?

— Я ничего не говорил, (показывая пальцем наверх) оттуда всё слышат.

Компанию наставнику на пресс-конференции составила одна из главных героинь матча, голкипер Виктория Калинина, ставшая, по мнению тренера Черногории Пера Юханссона, главной проблемой для его команды в прошедшей игре.

— Легких игр на чемпионате мира не бывает, как говорит Евгений Васильевич, это не первенство канала, — заметила Калинина. — Но мы ожидали победы. Да, когда подкрадывается ничья и счет становится равным ближе к концу матча — это всегда волнительно. В такой момент хочется остановить команду, забить в нападении последний гол и отстоять в защите. Мой сегодняшний результат состоялся и благодаря слаженной работе защиты. Были блоки, было много подборов, за счет этого и удалось выйти вперед.

— Сегодня вы очень активно и громко подбадривали девушек и гнали вперед. Тренер делегировал вам часть своих обязанностей?

— По сравнению с игрой с Тунисом, Черногория сегодня была более эмоциональна, и мне тоже хотелось завести команду. Я довольно импульсивный человек, и где-то даже самой хотелось перебежать площадку.

— Эта черта характера помогает вам находить общий язык с коучем?