Трефилов: Гандболистки РФ ошибались в матче с черногорками из-за излишнего желания

«Матч получился очень тяжелым, — сказал Трефилов. — Команда Черногории — сильный и опытный соперник, очень сумбурно прошел матч. Было очень много желания, но здесь еще нужна голова, а с ней было сегодня плохо. Но матч выиграли, девушки молодцы».