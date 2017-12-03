Трефилов: Гандболистки РФ ошибались в матче с черногорками из-за излишнего желания
ОЛЬДЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки ошибались в матче чемпионата мира против сборной Черногории
ОЛЬДЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки ошибались в матче чемпионата мира против сборной Черногории
В воскресенье подопечные Трефилова переиграли сборную Черногории в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 28:24.
«Матч получился очень тяжелым, — сказал Трефилов. — Команда Черногории — сильный и опытный соперник, очень сумбурно прошел матч. Было очень много желания, но здесь еще нужна голова, а с ней было сегодня плохо. Но матч выиграли, девушки молодцы».
В следующей встрече 5 декабря сборная России сыграет против команды Бразилии. В активе национальной команды две победы в двух матчах.
Российские гандболистки являются олимпийскими чемпионками 2016 года.