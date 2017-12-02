Обещанного ждем. Как БГК им. Мешкова борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Это потрясающе, когда клубный патрон в клубном шарфе отрывается в победном экстазе на трибунах дворца, названного в честь его отца. Но мы вспоминаем прошлый лигочемпионский цикл БГК. И болеем уже не за команду, которая из когорты «мы достойны участия», а за полпреда страны, регулярно имеющей представительство в топовых турнирах уровня сборных.



Брест — город гандбольный. Отсюда немногие уезжают с хорошим настроением, в спортивном плане, разумеется. «Целе» уехал в ужасном. Его «порвал» клуб, который просто на сегодня сильнее. Сильнее забожившим Пешичем. Вукичем, так ловко бросавшим в пустую словенскую «браму». Россиянином Игропуло, так здорово во всех смыслах встроившегося в игровую структуру и ментальность флагмана немножко другой страны.



И публикой. Которой все равно — кто здесь. Она болеет за Брест. И не ходит на «потому что “Киль” и прочие гранды». Феерически болеет. Создает картинку в телеке, в интернете. Вот что важно.



А мы просто восхищаемся. Ну нет в стране вида круче гандбола! И во многою, а то и первую очередь благодаря БГК. Мешковцам.



А если по сути… Сергей Бебешко все сказал накануне. Если коротко, его посыл — в современном гандболе побеждает исключительно темп. Скорость. Драйв. С драйвом у Бреста образца Бебешко все путем. Семейственность и единение, восприимчивость к тренерским указаниям — это было и есть всегда. Последите за бытием клуба в паутине. На паркете — есть вопросы. В поединке с «Целе» мешковцы бежали. А там, где бежать было не шибко нужно, — брали мастерством. Которое, это очевидно, выше, чем у словенского гегемона.



Давайте так. Матч БГК сыграл классный. Но это изначально была болтанка на краю пропасти в лигочемпионской групповой заварушке. Пешич, Вукич, Никуленков, Рутенко, да мало ли — разве могут быть вопросы к ребятам, дарящим нам снова плей-офф турнира запредельного уровня? Просто это еще не все. Нам обещано другое. Ждем.



А ждем в текущем соревновательном бытие еще много всего. Следите за календарем: 11.02. БГК — Ольборг. 17.02. Веспрем — БГК. 24.02. БГК — ПСЖ. 28.02. Виве — БГК.



БГК ИМ. МЕШКОВА (БРЕСТ, БЕЛАРУСЬ) — ЦЕЛЕ (СЛОВЕНИЯ) — 29:24 (15:14)

2.11. БРЕСТ. Дворец спорта «Виктория». 18.15.

БГК ИМ. МЕШКОВА — Пешич (1), Миятович; Джорджич (2), Горак (2), Шкуриский (3), Кулак (1), Игропуло (2), Никуленков (3), Проданович, Разгор, Рутенко (4), Сельвесюк, Шумак (3), Шилович (2), Стойкович (3), Вукич (3).

ЦЕЛЕ — Леясяк (1), Пантьяр; Анич (4), Бечири (1), Дуйшебаев (7), Грошель (1), Юречич, Кодрин (1), Мачковшек, Малус, Маргуч (1), Макуц (1), Млакар, Разгор (1), Сухолежик, Вуйович (6).