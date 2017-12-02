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2 декабря, источник: Прессбол

Обещанного ждем. Как БГК им. Мешкова борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Решать вопросы — это по-брестски. Окрещенный «матчем года» поединок брестского клуба имени Мешкова в Лиге чемпионов выигран — у словенского «Целе». Теперь Брест закрепился на проходном месте в группе. Ликуем? Нет. Мы привыкли к хорошему, даже очень, малому в исполнении БГК. Теперь мы хотим большего. Нам обещали.

Источник: Прессбол

Это потрясающе, когда клубный патрон в клубном шарфе отрывается в победном экстазе на трибунах дворца, названного в честь его отца. Но мы вспоминаем прошлый лигочемпионский цикл БГК. И болеем уже не за команду, которая из когорты «мы достойны участия», а за полпреда страны, регулярно имеющей представительство в топовых турнирах уровня сборных.

Брест — город гандбольный. Отсюда немногие уезжают с хорошим настроением, в спортивном плане, разумеется. «Целе» уехал в ужасном. Его «порвал» клуб, который просто на сегодня сильнее. Сильнее забожившим Пешичем. Вукичем, так ловко бросавшим в пустую словенскую «браму». Россиянином Игропуло, так здорово во всех смыслах встроившегося в игровую структуру и ментальность флагмана немножко другой страны.

И публикой. Которой все равно — кто здесь. Она болеет за Брест. И не ходит на «потому что “Киль” и прочие гранды». Феерически болеет. Создает картинку в телеке, в интернете. Вот что важно.

А мы просто восхищаемся. Ну нет в стране вида круче гандбола! И во многою, а то и первую очередь благодаря БГК. Мешковцам.

А если по сути… Сергей Бебешко все сказал накануне. Если коротко, его посыл — в современном гандболе побеждает исключительно темп. Скорость. Драйв. С драйвом у Бреста образца Бебешко все путем. Семейственность и единение, восприимчивость к тренерским указаниям — это было и есть всегда. Последите за бытием клуба в паутине. На паркете — есть вопросы. В поединке с «Целе» мешковцы бежали. А там, где бежать было не шибко нужно, — брали мастерством. Которое, это очевидно, выше, чем у словенского гегемона.

Давайте так. Матч БГК сыграл классный. Но это изначально была болтанка на краю пропасти в лигочемпионской групповой заварушке. Пешич, Вукич, Никуленков, Рутенко, да мало ли — разве могут быть вопросы к ребятам, дарящим нам снова плей-офф турнира запредельного уровня? Просто это еще не все. Нам обещано другое. Ждем.

А ждем в текущем соревновательном бытие еще много всего. Следите за календарем: 11.02. БГК — Ольборг. 17.02. Веспрем — БГК. 24.02. БГК — ПСЖ. 28.02. Виве — БГК.

БГК ИМ. МЕШКОВА (БРЕСТ, БЕЛАРУСЬ) — ЦЕЛЕ (СЛОВЕНИЯ) — 29:24 (15:14)
2.11. БРЕСТ. Дворец спорта «Виктория». 18.15.
БГК ИМ. МЕШКОВА — Пешич (1), Миятович; Джорджич (2), Горак (2), Шкуриский (3), Кулак (1), Игропуло (2), Никуленков (3), Проданович, Разгор, Рутенко (4), Сельвесюк, Шумак (3), Шилович (2), Стойкович (3), Вукич (3).
ЦЕЛЕ — Леясяк (1), Пантьяр; Анич (4), Бечири (1), Дуйшебаев (7), Грошель (1), Юречич, Кодрин (1), Мачковшек, Малус, Маргуч (1), Макуц (1), Млакар, Разгор (1), Сухолежик, Вуйович (6).

Обещанного ждем. Как БГК им. Мешкова борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов
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