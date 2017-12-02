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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трефилов бросает миру новый вызов

Сегодня в Германии стартует женский чемпионат мира.

Источник: Спорт-Экспресс

— Главное, чтобы вам не было стыдно и нам не пришлось потом выходить из Шереметьево огородами, — в свойственной себе манере ответил на вопрос о предстоящем турнире Евгений Трефилов.

В прогнозах на главный стартом года рулевой российской команды осторожен. Понимает, что должен держать высокую планку. Как и всегда. И никого не волнует, есть ли какие-то трудности у нашей сборной. А их хватает.

Все помнят, чем закончился женский гандбольный турнир на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и кажется вполне логичным ждать от россиянок новых побед. Вот только надо понимать, что от того золотого состава в нынешней сборной всего четыре человека. Кто-то завершил карьеру, есть травмированные, а Анна Сень, Владлена Бобровникова и Виктория Жилинскайте — в декретном отпуске. Даже по сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы в Швеции перемены в составе — кардинальные. По сути, сейчас у нас совсем другая сборная.

Другая загвоздка кроется в отсутствии сыгранности. Перед бразильской Олимпиадой руководство федерации утвердило такой клубный календарь, при котором времени на подводку сборной к турниру у Трефилова был целый вагон. Сейчас же сделать то же было невозможно, потому что последние еврокубковые матчи проходили всего за две недели до старта чемпионата мира. А ведь некоторым девушкам играть бок о бок на одном турнире предстоит впервые.

Вместе с тем президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, известный своим максимализмом, поставил задачу попадать в тройку. Это очередной вызов для Трефилова, который в свою очередь не раз демонстрировал умение выжимать из потенциала команды максимум.

НОРВЕЖСКИЙ ОПЫТ

Накануне чемпионата мира россиянки сыграли на традиционном турнире Møbelringen Cup в Норвегии. Результаты обнадеживают. В первом матче наша команда сумела переиграть крепкую Венгрию (35:33), традиционно неудобного для себя соперника, с которым на чемпионате Европы-2016 была ничья.

Затем последовал успех в игре с Южной Кореей. У Трефилова к азиаткам после поражения в четвертьфинале лондонской Олимпиады отношение особенное. И победа со счетом 34:30 его наверняка порадовала.

Наконец, боевой ничьей завершилась игра с Норвегией, главным фаворитом предстоящего чемпионата мира. Реальные шансы победить были как у одной, так и у другой команды, но все закончилось на счете 27:27. А в серии пенальти сильнее оказались хозяйки. Несмотря на второе место на турнире, россиянки однозначно могут занести себе его в актив.

Вот с таким багажом наша команда отправилась прерывать безмедальную серию на чемпионатах мира. Ведь если 2001 по 2009 годы россиянки выиграли три чемпионата мира из четырех (все, кстати, под руководством Евгения Трефилова), то дальше — как отрезало. 2011 год — поражение в четвертьфинале от Франции. 2015-й — вылет на той же стадии от Польши. А в 2013-м россиянки вообще не сумели отобраться на турнир. Вскоре после того провала ушедшего после Олимпиады в Лондоне Трефилова и уговорили вернуться назад.

СОПЕРНИКИ

На групповой стадии команды разбиты на сикстеты. В 1/8 финала выходят сразу по четыре команды из группы. Не самая сложная задача. Соперники россиянок по первому раунду: Дания, Бразилия, Черногория, Япония и Тунис. В общем-то, все они по зубам команде Трефилова. И занимать первое место на предварительном этапе крайне желательно, потому что это практически наверняка поможет избежать встречи с Норвегией вплоть до финала. Тогда как в случае второго места в группе игра с действующими чемпионками мира вырисовывается уже в четвертьфинале.

На бумаге все выглядит так, что за первенство в группе россиянки будут биться с Данией и Бразилией. С первыми счеты особенные. На чемпионате Европы прошлого года в матче второго группового этапа подопечные Трефилова сыграли с ними вничью — и потеряли все шансы на выход в полуфинал. Тогда как датчанкам и этого хватило для попадания в следующий раунд.

Южноамериканки — всегда загадка. Они выиграли чемпионат мира-2013, были пятыми на домашней Олимпиаде, а вот на чемпионате мира-2015 после удачного группового этапа взяли — и безропотно уступили в 1/8 финала Румынии. С Бразилией такое бывает.

Крепкая команда у Черногории. В последние годы они целенаправленно занимались обновлением состава, и как раз сейчас подходит время, когда молодые должны выстреливать. Япония и Тунис — явные аутсайдеры группы. Матчи с ними должны стать чем-то вроде тренировок с повышенной ответственностью.

КАЛЕНДАРЬ ИГР СБОРНОЙ РОССИИ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ

2 декабря. 16:00. Россия — Тунис.

3 декабря. 19:45. Черногория — Россия.

5 декабря. 19:45. Россия — Бразилия.

6 декабря. 16:00. Россия — Япония.

8 декабря. 22:30. Дания — Россия.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари. Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»). Левые крайние. Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»). Левые полусредние: Полина Ведёхина («Лада»); Анна Кочетова («Астраханочка»). Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»). Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»). Правые полусредние: Анна Пунько («Дебрецен»), Анна Шапошникова, Елизавета Малашенко (обе — «Астраханочка»). Правые крайние. Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»).

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