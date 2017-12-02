Дмитриева и Ильина вошли в окончательный состав сборной России по гандболу на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира стартовал 1 декабря и продлится до 17 декабря.

В окончательный состав российской сборной включены Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»), Полина Ведехина («Лада»), Анна Кочетова («Астраханочка»), Дмитриева, Ильина, Карина Сабирова («Астраханочка»), Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Анна Пунько («Дебрецен»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон») и Анастасия Макина («Динамо-Синара»). Кира Турусова («Астраханочка») и Екатерина Матлашова («Кубань») получили статус запасных.

На групповой стадии чемпионата мира сборная России под руководством Евгения Трефилова выступит в группе С, где сыграет с командами Туниса (2 декабря), Черногории (3 декабря), Бразилии (5 декабря), Японии (6 декабря) и Дании (8 декабря). По итогам групповой стадии четыре лучшие команды группы С выйдут в 1/8 финала, где сыграют со сборными, выступавшими в группе D. Ее составили команды Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Сербии, Китая и Камеруна.

Все матчи в группе D пройдут на арене в городе Ольденбурге на северо-западе Германии. Матчи плей-офф запланированы в Лейпциге и Магдебурге, полуфиналы, а также матч за третье место и финал состоятся на «Барклайкард- Арене» в Гамбурге. Матчи 1/8 финала пройдут 10—11 декабря , четвертьфиналы — 12 и 13 декабря, полуфиналы — 15 декабря, встречи за медали — 17 декабря.