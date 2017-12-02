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13:48 (мск), источник: ТАСС

Дмитриева и Ильина вошли в окончательный состав сборной России по гандболу на ЧМ

ТАСС, 2 декабря. Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева и игрок «Ростов-Дона» Екатерина Ильина вошли в окончательный состав сборной России на женский чемпионат мира, который пройдет в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира стартовал 1 декабря и продлится до 17 декабря.

В окончательный состав российской сборной включены Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»), Полина Ведехина («Лада»), Анна Кочетова («Астраханочка»), Дмитриева, Ильина, Карина Сабирова («Астраханочка»), Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Анна Пунько («Дебрецен»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон») и Анастасия Макина («Динамо-Синара»). Кира Турусова («Астраханочка») и Екатерина Матлашова («Кубань») получили статус запасных.

На групповой стадии чемпионата мира сборная России под руководством Евгения Трефилова выступит в группе С, где сыграет с командами Туниса (2 декабря), Черногории (3 декабря), Бразилии (5 декабря), Японии (6 декабря) и Дании (8 декабря). По итогам групповой стадии четыре лучшие команды группы С выйдут в 1/8 финала, где сыграют со сборными, выступавшими в группе D. Ее составили команды Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Сербии, Китая и Камеруна.

Все матчи в группе D пройдут на арене в городе Ольденбурге на северо-западе Германии. Матчи плей-офф запланированы в Лейпциге и Магдебурге, полуфиналы, а также матч за третье место и финал состоятся на «Барклайкард- Арене» в Гамбурге. Матчи 1/8 финала пройдут 10—11 декабря, четвертьфиналы — 12 и 13 декабря, полуфиналы — 15 декабря, встречи за медали — 17 декабря.

Женская сборная России не выигрывала звание чемпиона мира с 2009 года, хотя и остается самой титулованной командой в истории турнира. Россиянки становились чемпионками мира четыре раза — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах. В 2016 году гандбольная сборная России завоевала золото Олимпийских игр.

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