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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в десятом туре Лиги чемпионов дома сыграет с «Целе»

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в десятом туре Лиги чемпионов сыграет против словенского «Целе», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт клуба.

Матч пройдет в Бресте во дворце спорта «Виктория». Противостояние БГК и «Целе» рассудят французские рефери — Стеван Пичон и Лауре Ревере. Телеканал «Беларусь 5» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18.15.

Брестские гандболисты рассчитывают на горячую поддержку болельщиков и призывают прийти на трибуны в синих цветах команды. Поединок имеет важное турнирное значение. К сегодняшней встрече соперники подошли с равным количеством очков — по пять. Но словенский клуб имеет преимущество над «мешковцами» по разнице забитых и пропущенных мячей. Перед этим матчем «Целе» занимает шестое место, БГК — седьмое (в плей-офф из группы выйдет шестерка сильнейших).

Первые результаты десятого тура Лиги чемпионов в группе В уже известны. В немецком дерби «Киль» на выезде уверенно обыграл «Фленсбург» со счетом 33:30. Все остальные поединки пройдут сегодня. Французский «Пари Сен-Жермен» примет на своей площадке датский «Ольборг», в Венгрии состоится противостояние местного «Веспрема» и польского «Виве».

Игры Лиги чемпионов после продолжительного перерыва возобновятся в феврале.

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