Гандболисты минского СКА узнали соперников в групповой стадии Кубка ЕГФ

В основной стадии турнира в квартете А белорусский клуб сыграет с немецким «Магдебургом», победителем противостояния «Татран» (Словакия) / «Хабнарфьордюр» (Исландия) и «Бьеррингбро» (Дания). Матчи состоятся в феврале-марте 2018 года.

Минский СКА вышел в групповую стадию Кубка ЕГФ, обыграв в квалификации сначала дважды румынский «Бухарест» — 30:26 и 33:30, затем был сильнее на домашней площадке испанского «Логроньо» — 36:28, а выездное поражение — 30:35 не помешало армейцам выйти в следующий раунд турнира.