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17:02 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА узнали соперников в групповой стадии Кубка ЕГФ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка ЕГФ, по результатам которой минский СКА узнал своих соперников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В основной стадии турнира в квартете А белорусский клуб сыграет с немецким «Магдебургом», победителем противостояния «Татран» (Словакия) / «Хабнарфьордюр» (Исландия) и «Бьеррингбро» (Дания). Матчи состоятся в феврале-марте 2018 года.

Минский СКА вышел в групповую стадию Кубка ЕГФ, обыграв в квалификации сначала дважды румынский «Бухарест» — 30:26 и 33:30, затем был сильнее на домашней площадке испанского «Логроньо» — 36:28, а выездное поражение — 30:35 не помешало армейцам выйти в следующий раунд турнира.

«Итогами жеребьевки в СКА довольны. В Минск приедут команды топ-уровня, и болельщики смогут увидеть классный гандбол. “Магдебург” — это бундеслига, это статус. “Бьеррингбро” в тройке чемпионата Дании. Третьего соперника еще предстоит узнать, но в любом случае в групповой стадии слабых команд нет. Наша команда попала в 16 лучших, и мы на этом не остановимся — будет поставлена задача выхода из группы», — сказал спортивный директор Андрей Крайнов.

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