Вспомнить золотой Рио

Источник: Спорт-Экспресс

ПОДАРИТЬ РАДОСТЬ СТРАНЕ.

На нынешний турнир, который продлится в Германии до 17 декабря, возлагаются большие надежды. Два года назад на мировом первенстве сборная России остановилась в шаге от борьбы за медали, уступив команде Польши в ¼ финала с разницей всего в один мяч. Затем команда Евгения Трефилова доказала свою силу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, завоевав золото. Теперь настало время вернуть то, что было упущено в 2015 году в Дании. Причем чемпионат мира может стать главным спортивным событием декабря, а у сборной России есть шанс вновь оказаться в центре внимания.

— Известно, что в декабре МОК вынесет решение о допуске сборной России до Олимпийских игр в Пхенчхане, — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. -События могут развиваться по разному сценарию. Может так статься, что именно женская сборная по гандболу будет спасать Россию. Что наша команда за счет успешного выступления на чемпионате мира станет надеждой и отрадой для всей страны. Ведь к середине декабря закончат групповой этап еврокубков и российские футбольные клубы, поэтому у наших девушек-гандболисток есть возможность привлечь внимание болельщиков своей игрой.

Глава ФГР не случайно упомянул о миссии, которая возлагается на женскую сборную. Параллели напрашиваются сами собой — из-за допинговых разбирательств существовала угроза недопуска сборной России на Олимпийские игры-2016. В итоге спортсмены в Рио поехали, а самой яркой победой стало золотое выступление женской национальной команды по гандболу, которая подарила радость всей стране.

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ПОПАСТЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ.

Сейчас цели не менее высокие. Что и подтвердил Шишкарев.

— Перед сборной России стоит задача бороться за победу на чемпионате мира. Но если команда вернется с медалями, это тоже будет считаться успешным выступлением, — обозначил приоритеты глава ФГР.

При этом нет смысла оглядываться назад и обращать внимание на чемпионат Европы-2016, где российские гандболистки стали лишь седьмыми. Тогда после победного Рио тренерский штаб пошел на кардинальное обновление состава, начав строительство команды с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио. За год наиболее перспективные молодые игроки стали опытнее, а Трефилов перед началом чемпионата мира получил возможность провести три полноценных сбора с рядом товарищеских матчей. Так, незадолго до начала мирового первенства сборная России приняла участие в представительном турнире Mobelringen Cup и заняла второе место. Россиянки обыграли Венгрию — 35:33, Южную Корею — 34:30 и сыграли вничью с Норвегией — 27:27, уступив скандинавкам лишь в серии пенальти.

— Участие в турнире пошло нам на пользу, мы получили необходимую игровую практику, теперь лучше понимаем друг друга на площадке, — сказала один из лидеров сборной России Полина Ведехина. — Вместе с тем турнир помог увидеть ошибки, которые мы постараемся устранить. На чемпионате мира нам хочется доказать, что сборная России способна добиваться результата.

СПЛАВ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ.

Тренерский штаб тщательно подбирал состав, основу которого составят пять олимпийских чемпионок Рио — вратарь Виктория Калинина, линейный Майя Петрова, разыгрывающие Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина и, конечно же, самый ценный игрок олимпийского турнира Анна Вяхирева. Обращает на себя внимание возвращение опытной Анны Пунько из «Дебрецена» и Анны Кочетовой, назначенной капитаном, а также включение в заявку Юлии Манагаровой, для которой чемпионат мира станет дебютом за сборную на крупных турнирах после смены украинского гражданства на российское.

— За две-три позиции тревожно, но в целом у нас подобраны отличные игроки. У нас есть хорошая команда, и есть Евгений Васильевич Трефилов — большой тренер, с которым мы можем побеждать, — считает Левон Акопян, помощник Трефилова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.