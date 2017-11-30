«Спартак» на выезде обыграл «Пермских медведей»

Источник: Спорт-Экспресс

Хозяева только в начале встречи дважды вели в счете, все остальное время они догоняли красно-белых. В итоге 28:22 в пользу москвичей.

Набрав 17 очков в 9 матчах, красно-белые продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

Свой следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря в Москве против волгоградского «Каустика». Встреча пройдет в СФОК «Кунцево» (Можайское шоссе, 7) и начнется в 19.30 по московскому времени.

— Если говорить про счет, то первый тайм получился сложнее. Мы совершили много индивидуальных ошибок в передачах, — сказал после игры главный тренер «Спартака» Василий Филиппов. — За первую половину я насчитал их восемь. Не сказать, что во втором тайме стало легче. По счету, да, такое впечатление может создаться. Оторвались в счете, но могли сделать и больший задел. Опять же, подвели ошибки. В некоторых моментах судьи притормаживали игру. Мяч оставался у нас, но атаки были сорваны.

Если говорить в целом, ребятам удавалась командная игра и в защите, и в нападении. Пермь весь второй тайм атаковала всемером, меняя вратаря на полевого игрока. Они так играют всегда. Мы были в меньшинстве, но помощь друг другу дала свои плоды. Получалось убегать в контратаку и забить в нужный момент.