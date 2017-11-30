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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» на выезде обыграл «Пермских медведей»

В очередном матче чемпионата России «Спартак» в гостях встречался с «Пермскими медведями».

Источник: Спорт-Экспресс

Хозяева только в начале встречи дважды вели в счете, все остальное время они догоняли красно-белых. В итоге 28:22 в пользу москвичей.

Набрав 17 очков в 9 матчах, красно-белые продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

Свой следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря в Москве против волгоградского «Каустика». Встреча пройдет в СФОК «Кунцево» (Можайское шоссе, 7) и начнется в 19.30 по московскому времени.

— Если говорить про счет, то первый тайм получился сложнее. Мы совершили много индивидуальных ошибок в передачах, — сказал после игры главный тренер «Спартака» Василий Филиппов. — За первую половину я насчитал их восемь. Не сказать, что во втором тайме стало легче. По счету, да, такое впечатление может создаться. Оторвались в счете, но могли сделать и больший задел. Опять же, подвели ошибки. В некоторых моментах судьи притормаживали игру. Мяч оставался у нас, но атаки были сорваны.

Если говорить в целом, ребятам удавалась командная игра и в защите, и в нападении. Пермь весь второй тайм атаковала всемером, меняя вратаря на полевого игрока. Они так играют всегда. Мы были в меньшинстве, но помощь друг другу дала свои плоды. Получалось убегать в контратаку и забить в нужный момент.

Отдельное спасибо, и это стало уже приятной традицией, говорю нашим болельщикам! Сегодня их на игре было около 30 человек. Причем, не только местные ребята, прилетели также болельщики из Москвы. Конечно, это колоссальная поддержка. Они — наш седьмой игрок на площадке.

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