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17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Вперёд, за работу. Сборная России отправилась за медалями ЧМ-2017

Просто так их никто не даст. Придётся выгрызать. В каждом матче.

1 декабря матчем Германия — Камерун откроет чемпионат мира по гандболу среди женщин. Сборная России едет на турнир в статусе олимпийского чемпиона и… «тёмной лошадки». На что способна нынешняя «сборка» национальной команды, покажет только сам турнир. И это может быть как абсолютный триумф, так и неудача.

Рабочая группа

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов ещё в конце июня после жеребьёвки отметил, что его команда попала в рабочую группу. Вряд ли всерьёз можно рассматривать вариант, при котором наша команда не выйдет в 1/8 финала, но за первое место в своей «шестёрке» точно придётся биться.

Расписание позволяет. Россиянки начнут чемпионат матчем с командой Туниса — для первой игры сложно пожелать другого соперника, а перед битвой со сборной Дании будет игра с японками. Словно специально для того, чтобы дать нашим девушкам возможность перевести дух и настроиться на последний матч.

Между Тунисом и Японией россиянки сыграют с командами Черногории и Бразилии — с этими соперниками совершенно точно не расслабишься. Особенно с бразильянками, которые всегда делают ставку на силовой гандбол и выматывают любого соперника.

Для выхода в плей-офф нужно оказаться в своей группе в четвёрке сильнейших. Желательно не на втором месте, так как в этом случае очень велика вероятность встретится в ¼ финала со сборной Норвегии.

Совсем другая команда

Даже по сравнению с недавними отборочными матчами Евро-2018 со сборными Португалии и Австрии, не говоря уж о стыковых играх с Польшей и прошлогодним чемпионатом Европы состав команды серьёзно изменился.

По мнению Левона Акопяна, наставника тольяттинской «Лады» и помощника Евгения Трефилова на Олимпиаде в Рио, сейчас в сборной России «прекрасный сплав опыта и молодости». Хотя многоопытный Акопян и подчеркнул, что сам бы взял побольше опытных игроков.

Времени на подготовку у Трефилова и его подопечных практически не было. Наступил перерыв в чемпионате — команда сразу уехала на турнир в Норвегию, где провела три контрольных матча с участниками ЧМ-2017.
В матчах с командами Венгрии и Южной Кореи — победы, со сборной Норвегии — ничья. Что показали эти игры? Что у сборной России есть игровые проблемы. Прежде всего, игра в защите. Пропустить 90 мячей за три матча — многовато. Игра вратарей тоже не была безупречной.

Неслучайно Трефилов сразу после турнира в Норвегии срочно вызвал ещё одного голкипера — Киру Трусову из «Астраханочки», которая составит компанию Виктории Калининой и Елене Уткиной. Плюс опыт Олимпиады-2016, когда основной голкипер Анна Седойкина получила травму во время группового турнира.
А ещё эти три матча показали, что потенциал у сборной России — огромный. Эта команда способна обыгрывать, кого угодно.

Какой результат устроит Трефилова, даже и гадать не нужно. Он максималист, в каждом матче от своих команд требует только победы. Но если сборная России вернётся из Германии с медалями любого достоинства, это будет здорово.

Основные соперники

По традиции, главными претендентами на победу будут те же команды, что всегда и у всех на виду. Это сборные Норвегии и Франции. Претендентом на медали является и сборная Голландии во главе с вернувшейся в строй разыгрывающей Ники Грот. Голландки с ней и без неё — две разные команды.

Бороться и биться будут все. У кого-то это точно получится лучше, чем у всех остальных. В 1/8 финала нашу команду ждёт сборная из группы D, где играют Голландия, Германия, Сербия, Южная Корея, Китай и Камерун. Четвёрка сильнейших в этой группе очевидна.

Самыми важными на турнире будут встречи в 1/8 и ¼ финала. Поражение в любом из этих матчей отделяет успешное выступление от провала. Будем верить, что сборная России проведёт в Германии максимально возможные девять матчей.

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