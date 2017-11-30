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00:19 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли астраханское «Динамо» в чемпионате России

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Гандболисты «Чеховских медведей» одолели астраханское «Динамо» в домашнем матче чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Чехове, закончилась со счетом 31:29 в пользу хозяев, у которых 11 мячей забил Дмитрий Санталов.

«Чеховские медведи», одержавшие шестую победу подряд, набрали 13 очков в семи матчах и расположились на втором месте в чемпионате. «Динамо» с 4 баллами занимает предпоследнюю, 11-ю позицию.

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