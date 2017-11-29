Екатерина Ильина: «Хотим закрепить олимпийский успех Рио»

Источник: РИА "Новости"

Сразу в шести городах Германии 1 декабря стартует чемпионат мира по женскому гандболу. Как обычно, одним из фаворитов турнира считается сборная России. При этом подопечным Евгения Трефилова придется заново доказывать свою состоятельность после легендарной победы на прошлогодних Играх в Рио-де-Жанейро. Тренер значительно обновил команду по сравнению с ее «золотым» олимпийским составом. Одним из старожилов сборной сейчас является разыгрывающая самого титулованного клуба страны «Ростов-Дон» Екатерина Ильина. Накануне турнира редко дающая интервью гандболистка поделилась с «Известиями» мнением о предстоящем мировом первенстве, последствиях триумфа в Бразилии и перспективах своего клуба в Лиге чемпионов.

— Успели соскучиться по сборной?

— Бережем эмоции, поэтому сейчас в команде все очень сдержанны. Все физические и моральные силы хотим отдать на чемпионате мира. При этом не оставляем без внимания подготовку — на сборах и подготовительном турнире в Норвегии. Ясно, что на мировом первенстве с настроем проблем точно не будет. Уж с чем-чем, а с мотивацией в командах Трефилова трудностей никогда не возникает.

— В команде много новеньких. Это накладывает на вас дополнительную ответственность?

— В составе всего пять олимпийских чемпионок. Сразу понимаешь: надо доказывать свой статус после золота Рио. Мы хотим закрепить этот успех на чемпионате мира в Германии, не упасть лицом в грязь. Естественно, менее опытных мы поддерживаем, стараемся вести за собой, подсказываем, как действовать на тренировках и играх.

— Кто ваш главный конкурент на чемпионате мира?

— До стартовых матчей трудно кого-то оценивать. Многие команды поменяли составы после Олимпиады. Можно выделить Норвегию и Южную Корею, с которыми мы играли на недавнем турнире. Но что-то определенное можно будет сказать только в ходе группового этапа.

— После Олимпиады вокруг сборной России был небывалый ажиотаж. Сейчас он спал?

— Я думаю, в целом популярность осталась. Произошел лишь небольшой спад. Когда мы в 2016-м вернулись из Рио, был ошеломительный ажиотаж. Для нас это было очень неожиданно. До этого гандболу столько внимания никто не уделял. Мы приземлились в Шереметьево, вышли в зал прилетов и постоянно слышали разговоры: «Наши золотые гандболистки приехали». Постоянно замечали на себе взгляды на улице. Причем не только в Ростове-на-Дону, но и в Москве, где, казалось бы, нас через неделю должны были забыть. Но ничего — подходят, узнают. Сейчас внимание не такое пристальное, хотя в Ростове по-прежнему жаловаться не приходится (улыбается).

— В это же время город наблюдал, как футболисты «Ростова» побеждали «Баварию» (3:2). Трудно было делить с ними популярность?

— Нет. Футбольный клуб это одно, гандбольный — другое. У нас в городе одинаково любят обе команды и постоянно ходят на них. Домашний дворец спорта забит до отказа даже на рядовых матчах чемпионата России. В городе все знают, что такое «Ростов-Дон». На улице тебя всегда узнают, как и в других гандбольных городах — Тольятти, Астрахани, Звенигороде.

— «Ростов-Дон» временно лишился ваших партнеров по Играм в Рио Анны Сень и Владлены Бобровниковой. Их отсутствие сказывается на команде?

— Конечно, без них тяжело — у нас сразу становится меньше вариантов для замен. Но при этом в клубе все получают игровое время, каждый может вступить в игру и помочь команде в трудный момент. Сейчас наш тренер Фредерик Бужан больше доверяет легионерам, и как раз на них ложится основная нагрузка. Они являются основной опорой коллектива, но и мы стараемся подтянуться к их уровню и стабильно давать результат.

— Сейчас ваш клуб гораздо лучше выступает в Лиге чемпионов, чем год назад. Это связано с отсутствием постолимпийских нагрузок?

— Да, думаю, прошлый год был очень тяжелым для нас и в физическом, и в моральном плане. Все эмоции были отданы Олимпиаде и остались там, в Рио. Когда все закончилось, я вернулась в Россию и воскликнула: «Боже! Еще и Лига чемпионов! Где же силы взять?» Конечно, было тяжело. У каждого спортсмена самая большая цель — сыграть на Олимпийских играх. А мечта — выиграть их. Когда на них попадаешь, нужно побеждать вопреки всему. Мы ехали за победой, никто даже не думал беречь силы — все выкладывались по максимуму.

— За счет чего вам удалось в таких условиях выиграть все титулы внутри страны, а также Кубок ЕГФ?

— Про финиш сезона тяжело говорить, поскольку после Олимпиады я травмировалась и не играла за клуб. Со стороны болела за девчонок, переживала за них. Думаю, сказалось то, что проявил себя остальной состав, «неолимпийский». Игроки получили шанс показать себя и сполна им воспользовались, принеся «Ростов-Дону» столько побед.

— Как вам работается с пришедшим на пост главного тренера Фредериком Бужаном? Он отличается от предшественника Яна Лесли?

— Я только в этом сезоне впервые тренировалась под его руководством, поскольку лишь летом полностью восстановилась. Какое между ними отличие? Лесли — датчанин, а Бужан — француз (смеется). Если серьезно, у каждого из них свое видение. Их команды играют по-разному — это несравнимые моменты. Заметно пока только то, что Фред пытается задействовать всех гандболисток, каждая получает игровую практику. А Ян хотел максимальной сыгранности, поэтому играл примерно одной группой игроков, производя замены только из-за травм или слишком большой усталости. Но работать мне удобно с обоими.

— Каковы шансы «Ростов-Дона» на успех в нынешней Лиге чемпионов?