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14:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмы

Основной вратарь гандбольного клуба «Спартак» Николай Сорокин в этом сезоне больше не сыграет за красно-белых из-за травмы колена.

Источник: Спорт-Экспресс

В домашнем матче против «Динамо-Виктор» Сорокин получил разрыв крестообразной связки правого коленного сустава. Игрок перенес операцию.

«Операция прошла по плану, впереди — период реабилитации, — отметил вратарь. — Четыре недели мне предстоит передвигаться на костылях, а затем буду ездить на процедуры, выполнять специальные упражнения для колена. Сгибаться оно должно на 90 процентов. Такую серьезную травму я получил впервые в карьере. Спасибо руководству, тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку! Буду стараться максимально быстро вернуться в строй».

Теперь основными вратарями красно-белых станут 22-летний Руслан Джусупкереев и 21-летний Никита Никулин. В прошедшем матче против УОР № 2 они отбили пять семиметровых бросков, а «Спартак» пропустил всего 19 мячей. (Антон ХАЛИЗОВ).

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