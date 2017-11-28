Голкипер «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмы

«Операция прошла по плану, впереди — период реабилитации, — отметил вратарь. — Четыре недели мне предстоит передвигаться на костылях, а затем буду ездить на процедуры, выполнять специальные упражнения для колена. Сгибаться оно должно на 90 процентов. Такую серьезную травму я получил впервые в карьере. Спасибо руководству, тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку! Буду стараться максимально быстро вернуться в строй».