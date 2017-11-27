Женская сборная России по гандболу отправилась на чемпионат мира в Германии
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Национальная команда во главе с Евгением Трефиловым вылетела в Германию утренним рейсом из Бергена через Амстердам. Днем российские гандболистки приземлятся в Бремене, а затем на автобусе доберутся до Ольденбурга, где будут сыграны матчи группового этапа.
В Германию на чемпионат мира сборная России отправилась в следующем составе:
вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»);.
левые крайние — Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»);.
левые полусредние — Полина Ведёхина («Лада»), Анна Кочетова («Астраханочка»);.
разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»);.
линейные — Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);.
правые полусредние — Анна Пунько («Дебрецен», Венгрия), Анна Шапошникова, Елизавета Малашенко (обе — «Астраханочка»);.
правые крайние — Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»).
Согласно регламенту, в день первого матча 2 декабря сборная России подаст заявку на турнир из 16 игроков. По ходу турнира в этой заявке можно будет сделать до трех замен. На групповом этапе россиянки сыграют с командами Туниса, Черногории, Бразилии, Японии и Дании.