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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по гандболу отправилась на чемпионат мира в Германии

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Женская сборная России по гандболу отправилась из Норвегии, где участвовала в международном турнире, в Германию для выступления на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Источник: РИА "Новости"

Национальная команда во главе с Евгением Трефиловым вылетела в Германию утренним рейсом из Бергена через Амстердам. Днем российские гандболистки приземлятся в Бремене, а затем на автобусе доберутся до Ольденбурга, где будут сыграны матчи группового этапа.

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В Германию на чемпионат мира сборная России отправилась в следующем составе:

вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»);.

левые крайние — Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»);.

левые полусредние — Полина Ведёхина («Лада»), Анна Кочетова («Астраханочка»);.

разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»);.

линейные — Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);.

правые полусредние — Анна Пунько («Дебрецен», Венгрия), Анна Шапошникова, Елизавета Малашенко (обе — «Астраханочка»);.

правые крайние — Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»).

Согласно регламенту, в день первого матча 2 декабря сборная России подаст заявку на турнир из 16 игроков. По ходу турнира в этой заявке можно будет сделать до трех замен. На групповом этапе россиянки сыграют с командами Туниса, Черногории, Бразилии, Японии и Дании.

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