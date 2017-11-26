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13:40 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА пробились в групповой этап розыгрыша Кубка ЕГФ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в групповой этап второго по рангу континентального турнира — Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вице-чемпионы Беларуси одолели по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда испанский «Логроньо». В первой игре на площадке минского дворца спорта «Уручье» армейцы выиграли с перевесом в 8 мячей — 36:28, а в гостевой встрече уступили «минус 5» — 30:35 и прошли дальше. Жеребьевка группового этапа Кубка ЕГФ состоится 2 декабря.

Бронзовые призеры белорусского первенства гандболисты «Гомеля» завершили выступление в Кубке вызова, дважды проиграв исландскому клубу «Вестаманнаэйяр». Дома гомельчане проиграли со счетом 27:31, в гостях — 27:32.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел четвертое поражение подряд в группе В Лиги чемпионов, разгромно проиграв на выезде немецкому «Килю» со счетом 23:32. Сегодня состоятся еще 3 матча 9-го тура: «Ольборг» (Дания) — «Веспрем» (Венгрия), «Целе» (Словения) — «Фленсбург» (Германия), «Виве» (Польша) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).

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