Гандболисты минского СКА пробились в групповой этап розыгрыша Кубка ЕГФ
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в групповой этап второго по рангу континентального турнира — Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в групповой этап второго по рангу континентального турнира — Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Бронзовые призеры белорусского первенства гандболисты «Гомеля» завершили выступление в Кубке вызова, дважды проиграв исландскому клубу «Вестаманнаэйяр». Дома гомельчане проиграли со счетом 27:31, в гостях — 27:32.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел четвертое поражение подряд в группе В Лиги чемпионов, разгромно проиграв на выезде немецкому «Килю» со счетом 23:32. Сегодня состоятся еще 3 матча 9-го тура: «Ольборг» (Дания) — «Веспрем» (Венгрия), «Целе» (Словения) — «Фленсбург» (Германия), «Виве» (Польша) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).