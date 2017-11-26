Гандболисты минского СКА пробились в групповой этап розыгрыша Кубка ЕГФ

Вице-чемпионы Беларуси одолели по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда испанский «Логроньо». В первой игре на площадке минского дворца спорта «Уручье» армейцы выиграли с перевесом в 8 мячей — 36:28, а в гостевой встрече уступили «минус 5» — 30:35 и прошли дальше. Жеребьевка группового этапа Кубка ЕГФ состоится 2 декабря.