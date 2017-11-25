СКА — участник группового раунда Кубка ЕГФ! Контролируемый «кембрийский взрыв»

Помните, как развивалась жизнь на Земле? Около 540 млн лет назад в кембрийский период за относительно небольшой срок, словно из ниоткуда, появляются почти все современные типы животных: хордовые, членистоногие, моллюски… Причин прорыва в эволюции немало: тут вам и увеличение концентрации кислорода в атмосфере, и «гонка вооружений» между хищниками и их обедом. Но главное — предпосылки для подобного «взрывного» развития были естественными, продиктованными логикой сложившегося на планете уклада.



Минским армейцам благодатную среду, необходимую для роста, приходится создавать самим. В гандбольной Беларуси в последние годы катализатором выступали чемпионатно-кубковые серии против БГК им. Мешкова, которые, правда, компактно укладывались в финишный отрезок сезона. Исключи поединки с флагманом и матчи за сборную — останутся встречи с местными клубами-скромнягами да участие в не самой престижной Балтийской лиге. А это бОльшая часть календаря… «Шесть игр в группе нужны нам как воздух», — Александр Подшивалов знал, о чем говорил. Перед его глазами пример молодых партнеров Королька и Солдатенко, для которых участие в Кубке ЕГФ-2015/16 стало, возможно, недостающим пунктом в резюме — оба впоследствии махнули за рубеж. Там, конечно, не сладко, но на пути к большим победам иначе никак.



Если учесть, что за короткий период СКА потерял сразу семь игроков основы, нынешние результаты команды Папруги можно считать выдающимися. Минчане сполна воспользовались бонусом от БФГ в виде изменения формулы проведения чемпионата: тренеры и коуч по физподготовке Вадим Сашурин подвели команду заряженной, летящей и злой уже к осенним вызовам. О проблемах, навалившихся на мешковцев в этом году, мы уже вспоминали. Тем не менее если ничью на «Уручье» можно было списать на сумасшедший международный график БГК и болезненное ужесточение легионерского лимита, то «-10» на «Виктории» крыть нечем — чистая победа гостей, серьезный удар по самолюбию чемпиона.



Квалификационные раунды второго по значимости еврокубка СКА также не прошел, а пробурил. В обоих случаях жребий подбрасывал столичному клубу амбициозных соперников: вице-чемпион Румынии, укрепившийся летом, «Логроньо», хоть и затеявший перестройку, но остававшийся командой, проведшей четыре подряд цикла в Лиге чемпионов и до минувшего сезона трижды становившейся второй в Испании… «Не буду никого обманывать: считали, что жеребьевка для нас достаточно удачная. Лично меня СКА очень удивил. Теперешняя игра армейцев нравится куда больше, чем та, что была, когда я выступал в Беларуси», — признавался разыгрывающий «Бухареста» Александр Тюменцев после повторного поражения. Не без провальных игровых отрезков, не без свойственных молодости заскоков, но справились! Добились своего, продемонстрировав современный и быстрый гандбол, гибкость и готовность перестраиваться в зависимости от ситуации, чему особенно должен быть рад Юрий Шевцов накануне январского ЧЕ.