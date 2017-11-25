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23:43 (мск), источник: Прессбол

СКА — участник группового раунда Кубка ЕГФ! Контролируемый «кембрийский взрыв»

В предвкушении эволюционного скачка.

Помните, как развивалась жизнь на Земле? Около 540 млн лет назад в кембрийский период за относительно небольшой срок, словно из ниоткуда, появляются почти все современные типы животных: хордовые, членистоногие, моллюски… Причин прорыва в эволюции немало: тут вам и увеличение концентрации кислорода в атмосфере, и «гонка вооружений» между хищниками и их обедом. Но главное — предпосылки для подобного «взрывного» развития были естественными, продиктованными логикой сложившегося на планете уклада.

Минским армейцам благодатную среду, необходимую для роста, приходится создавать самим. В гандбольной Беларуси в последние годы катализатором выступали чемпионатно-кубковые серии против БГК им. Мешкова, которые, правда, компактно укладывались в финишный отрезок сезона. Исключи поединки с флагманом и матчи за сборную — останутся встречи с местными клубами-скромнягами да участие в не самой престижной Балтийской лиге. А это бОльшая часть календаря… «Шесть игр в группе нужны нам как воздух», — Александр Подшивалов знал, о чем говорил. Перед его глазами пример молодых партнеров Королька и Солдатенко, для которых участие в Кубке ЕГФ-2015/16 стало, возможно, недостающим пунктом в резюме — оба впоследствии махнули за рубеж. Там, конечно, не сладко, но на пути к большим победам иначе никак.

Если учесть, что за короткий период СКА потерял сразу семь игроков основы, нынешние результаты команды Папруги можно считать выдающимися. Минчане сполна воспользовались бонусом от БФГ в виде изменения формулы проведения чемпионата: тренеры и коуч по физподготовке Вадим Сашурин подвели команду заряженной, летящей и злой уже к осенним вызовам. О проблемах, навалившихся на мешковцев в этом году, мы уже вспоминали. Тем не менее если ничью на «Уручье» можно было списать на сумасшедший международный график БГК и болезненное ужесточение легионерского лимита, то «-10» на «Виктории» крыть нечем — чистая победа гостей, серьезный удар по самолюбию чемпиона.

Квалификационные раунды второго по значимости еврокубка СКА также не прошел, а пробурил. В обоих случаях жребий подбрасывал столичному клубу амбициозных соперников: вице-чемпион Румынии, укрепившийся летом, «Логроньо», хоть и затеявший перестройку, но остававшийся командой, проведшей четыре подряд цикла в Лиге чемпионов и до минувшего сезона трижды становившейся второй в Испании… «Не буду никого обманывать: считали, что жеребьевка для нас достаточно удачная. Лично меня СКА очень удивил. Теперешняя игра армейцев нравится куда больше, чем та, что была, когда я выступал в Беларуси», — признавался разыгрывающий «Бухареста» Александр Тюменцев после повторного поражения. Не без провальных игровых отрезков, не без свойственных молодости заскоков, но справились! Добились своего, продемонстрировав современный и быстрый гандбол, гибкость и готовность перестраиваться в зависимости от ситуации, чему особенно должен быть рад Юрий Шевцов накануне январского ЧЕ.

Источник: Прессбол

Кстати о гибкости. Вспомните 2016-й: СКА принимает датский «Бьеррингбро» в Минске. У Спартака Петровича Мироновича на паркете Солдатенко, Бочко, Королек, Хадкевич, Кулеш, Поцыкайлик и Бровко, изредка появляются Подшивалов, Гайдученко и Крицкий, Подосинов выходит на один семиметровый. Все. Шинкель, Юринок, Карвацкий, Вайлупов, Бохан со скамейки не поднимаются — и это не образное выражение, сидят в прямом смысле. Игорь Папруга с первых же месяцев у руля старался уйти от практики выделения «незаменимых». В нынешнем СКА даже совсем «зеленый» Рудь может выйти и сделать концовку домашней встречи с румынами, Кривенко дается шанс в игре с испанцами.

Разумеется, использование ротации не означает, что в Минске нет лидеров. Как раз наоборот: игру определяют Мороз, Кулеш, Подшивалов, Вайлупов, всегда поддержат Бровко, Ушал и Бохан, украинский левша-полусредний Донцов, близкий к получению белорусского паспорта. Однако теперь и роль вторых номеров заметно возросла: Алехин на правом полусреднем, Черников в воротах, Жила в линии — каждый чувствует, что на него рассчитывают, и готов при случае доказать состоятельность. Чего стоит своевременный выход в розыгрыш Макса Сончика в домашнем матче против «Логроньо»!

Итак, полдела сделано — СКА в конкурентной среде. Что теперь? На какие высоты замахнется команда Папруги дома и в Европе? И кто из минской молодежи следующим перерастет клубный уровень? Влад Кулеш, не стесняющийся вколачивать по 8−9 мячей в важнейших матчах? Александр Подшивалов, пробивной и быстрый, способный без потери в качестве сыграть и плеймейкера, и полусреднего? Не нужно быть провидцем, чтобы предположить: если не за пределами страны, то в Бресте за этой парой следят внимательно. Сергей Бебешко ценит универсалов, чего не скажешь, например, о левом полусреднем БГК Александре Шкуринском. Россиянин порой просто восхищает атакующими умениями, но в отличие от Кулеша гораздо меньше отрабатывает в защите. Позиция разыгрывающего в Бресте также не выглядит монолитной: Дмитрий Никуленков, еще в декабре после травмы колена задумывавшийся о прекращении карьеры и сейчас чередующий яркие матчи с неброскими, и Артем Кулак, лишь в прошлом сезоне вышедший на добротный среднеевропейский уровень.

Источник: Прессбол

Как видите, СКА и БГК нынче хочется сравнивать, борьба в чемпионате вопреки мрачным прогнозам к весне не угаснет — факт. Армейцы в Европе спустя сезон и готовы к очередному витку в развитии, хочется верить, он случится.

ЛОГРОНЬО — СКА — 35:30 (16:15)

Первый матч — 28:36.

СКА — участник группового раунда Кубка ЕГФ! Контролируемый "кембрийский взрыв"
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