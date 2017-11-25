СКА — участник группового раунда Кубка ЕГФ! Контролируемый «кембрийский взрыв»
В предвкушении эволюционного скачка.
В предвкушении эволюционного скачка.
Помните, как развивалась жизнь на Земле? Около 540 млн лет назад в кембрийский период за относительно небольшой срок, словно из ниоткуда, появляются почти все современные типы животных: хордовые, членистоногие, моллюски… Причин прорыва в эволюции немало: тут вам и увеличение концентрации кислорода в атмосфере, и «гонка вооружений» между хищниками и их обедом. Но главное — предпосылки для подобного «взрывного» развития были естественными, продиктованными логикой сложившегося на планете уклада.
Минским армейцам благодатную среду, необходимую для роста, приходится создавать самим. В гандбольной Беларуси в последние годы катализатором выступали
Если учесть, что за короткий период СКА потерял сразу семь игроков основы, нынешние результаты команды Папруги можно считать выдающимися. Минчане сполна воспользовались бонусом от БФГ в виде изменения формулы проведения чемпионата: тренеры и коуч по физподготовке Вадим Сашурин подвели команду заряженной, летящей и злой уже к осенним вызовам. О проблемах, навалившихся на мешковцев в этом году, мы уже вспоминали. Тем не менее если ничью на «Уручье» можно было списать на сумасшедший международный график БГК и болезненное ужесточение легионерского лимита, то «-10» на «Виктории» крыть нечем — чистая победа гостей, серьезный удар по самолюбию чемпиона.
Квалификационные раунды второго по значимости еврокубка СКА также не прошел, а пробурил. В обоих случаях жребий подбрасывал столичному клубу амбициозных соперников:
Кстати о гибкости. Вспомните 2016-й: СКА принимает датский «Бьеррингбро» в Минске. У Спартака Петровича Мироновича на паркете Солдатенко, Бочко, Королек, Хадкевич, Кулеш, Поцыкайлик и Бровко, изредка появляются Подшивалов, Гайдученко и Крицкий, Подосинов выходит на один семиметровый. Все. Шинкель, Юринок, Карвацкий, Вайлупов, Бохан со скамейки не поднимаются — и это не образное выражение, сидят в прямом смысле. Игорь Папруга с первых же месяцев у руля старался уйти от практики выделения «незаменимых». В нынешнем СКА даже совсем «зеленый» Рудь может выйти и сделать концовку домашней встречи с румынами, Кривенко дается шанс в игре с испанцами.
Разумеется, использование ротации не означает, что в Минске нет лидеров. Как раз наоборот: игру определяют Мороз, Кулеш, Подшивалов, Вайлупов, всегда поддержат Бровко, Ушал и Бохан, украинский
Итак, полдела сделано — СКА в конкурентной среде. Что теперь? На какие высоты замахнется команда Папруги дома и в Европе? И кто из минской молодежи следующим перерастет клубный уровень? Влад Кулеш, не стесняющийся вколачивать по 8−9 мячей в важнейших матчах? Александр Подшивалов, пробивной и быстрый, способный без потери в качестве сыграть и плеймейкера, и полусреднего? Не нужно быть провидцем, чтобы предположить: если не за пределами страны, то в Бресте за этой парой следят внимательно. Сергей Бебешко ценит универсалов, чего не скажешь, например, о левом полусреднем БГК Александре Шкуринском. Россиянин порой просто восхищает атакующими умениями, но в отличие от Кулеша гораздо меньше отрабатывает в защите. Позиция разыгрывающего в Бресте также не выглядит монолитной: Дмитрий Никуленков, еще в декабре после травмы колена задумывавшийся о прекращении карьеры и сейчас чередующий яркие матчи с неброскими, и Артем Кулак, лишь в прошлом сезоне вышедший на добротный среднеевропейский уровень.
Как видите, СКА и БГК нынче хочется сравнивать, борьба в чемпионате вопреки мрачным прогнозам к весне не угаснет — факт. Армейцы в Европе спустя сезон и готовы к очередному витку в развитии, хочется верить, он случится.
ЛОГРОНЬО — СКА — 35:30 (16:15)
Первый матч — 28:36.