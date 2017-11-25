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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

СКИФ вышел в 1/8 финала гандбольного Кубка вызова

Гандболисты краснодарского СКИФа вышли в 1/8 финала Кубка вызова среди мужских команд.

В ответном матче 1/16 финала на выезде СКИФ уступил «Керьенгу» из Люксембурга со счётом 26:28.

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Первая встреча соперников в России завершилась с преимуществом краснодарской команды в 4 мяча — 31:27.

Самым результативным в составе СКИФа в ответном матче стал Дмитрий Свистунов, забивший 7 мячей.

Ранее в 1/8 финала Кубка вызова вышел другой российский клуб — «Динамо-Виктор».

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/16 финала. Ответный матч. Башараж.

«Керьенг» (Люксембург) — СКИФ (Россия) — 28:26 (14:15).

Первый матч — 27:31.

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