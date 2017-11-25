Репетиция на «плюс четыре». Сборная России обыграла Корею

Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России по гандболу провела второй матч на турнире Møbelringen Cup, который проходит в Норвегии. Соперницами наших девушек были гандболистки сборной Кореи — соперник уже традиционный, играющий со сборной России регулярно. Особых проблем у россиянок не возникло.

Всё отлично. Кроме двух минут в концовке

Сборные России и Кореи играли не так давно. В сентябре кореянки приезжали в Новогорск, где команды провели три спарринга. Две победы за нашей командой, одна — за корейской.



После этого у россиянок были два неудачных матча в отборочном турнире Евро-2018, правда у сборной Португалии удалось выиграть, а вот команде Австрии подопечные Евгения Трефилова проиграли. Но теперь все шутки в сторону. Играть так, как было в матче с австрийками, на чемпионате мира не получится — соперницы не простят.

Потому и использует Трефилов возможность в «приближенных к боевым условиям» проверить готовность команды. Надо сказать, получается неплохо. В матче кореянками наша сборная лишь в первые пять минут позволила соперницам сохранять счёт равным. На два гола Майи Петровой и гол Дарьи Дмитриевой сборная Кореи смогла ответить. Но потом та же Дмитриева, Полина Ведёхина и Юлия Маркова за две минуты забросили три мяча, и россиянки ушли в отрыв.

Едва соперницам удалось забросить четвёртый мяч в ворота Виктории Калининой, как тут же кореянки вновь получили три гола в свои. Наши девушки неплохо действовали в позиционных атаках, допускали меньше ошибок, и у соперниц не было ни малейшего шанса, чтобы хотя бы сократить счёт до минимума. Лишь в самой концовке первой 30-минутки сборная Кореи воспользовалась некоторой расслабленностью россиянок и преимущество «плюс пять» превратилось в «плюс два».

Вы — сколько сможете. Мы — сколько захотим

В первой же атаке во втором тайме кореянки потеряли мяч, и Юлия Манагарова тут же убежала в отрыв и наказала соперниц. К 10-й минуте второй половины встречи преимущество нашей сборной составляло уже шесть мячей. После двух голов Дарьи Самохиной с левого фланга, голов Анны Вяхиревой, Екатерины Ильиной, Анны Кочетовой и Ксении Макеевой игра была сделана. Игра шла по принципу — вы нам забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим.

Отыграть «минус восемь» за половину тайма против соперника, превосходящего в классе — нереально. Если только соперник совсем не бросит играть. В нынешнем сезоне у сборной России такие моменты были, но на сей раз Трефилов не дал подопечными расслабиться. И дал поиграть практически всем, кто попал в заявку.

Кореянкам удалось вдвое сократить отставание, но исход встречи вопросов не вызывал. Стоит отметить, что по ходу матча азиатская команда нанесла даже на один бросок больше россиянок (53 против 52), но наши атаковали эффективнее. И в защите сыграли получше, чем в первом матче с Венгрией.