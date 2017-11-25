«Чеховские медведи» одержали вторую победу в ЛЧ, обыграв «Спортинг»
Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал вторую победу в Лиге чемпионов сезона-2017/18.
Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал вторую победу в Лиге чемпионов сезона-2017/18.
На своей площадке в матче девятого тура группового этапа «Медведи» обыграли португальский «Спортинг» со счётом 30:27. Самым результативным в составе хозяев стал Максим Куретков, забивший 8 мячей. По 5 голов — на счету Дмитрия Санталова и Романа Остащенко.
Обе команды ещё накануне встречи утратили все шансы выйти из группы, но хозяевам удалось взять реванш у «Спортинга» за поражение в Лиссабоне и на мажорной ноте завершить домашние игры группового этапа Лиги чемпионов.
В заключительном матче группового этапа еврокубка «Чеховские медведи» 3 декабря на выезде встретятся с турецким «Бешикташем».
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа D. 9-й тур.
«Чеховские медведи» (Россия) — «Спортинг» (Португалия) — 30:27 (16:13).